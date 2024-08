Regionalliga Nordost Regionalliga: Hertha 03 geht in Jena unter, Altglienicke bleibt sieglos Stand: 04.08.2024 15:32 Uhr

Eine Woche nach dem überraschend deutlichen 5:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau ist Hertha 03 Zehlendorf auf dem Boden der Tatsachen der Regionalliga Nordost angekommen. Beim FC Carl Zeiss Jena musste sich der Aufsteiger am zweiten Spieltag mit 2:6 (2:5) geschlagen geben.



Dabei entwickelte sich eine von Anfang an unterhaltsame Partie. Zwar brachte Serhat Polat Hertha 03 früh zweimal in Front (5., 11.), konnte dem fünffachen Torschützen Erik Weinhauer (9., 17., 22., 25., 41.) im Trikot der Gastgeber allerdings nicht genug entgegensetzen. Joel Richter setzte nach 68 Minuten den Schlusspunkt zum 6:2. Für Jena ist es damit der zweite Sieg im zweiten Spiel. In der Vorwoche gewannen die Thüringer zum Saisonauftakt mit 3:2 beim BFC Dynamo.

BFC Dynamo kassiert späten Ausgleich in Babelsberg mehr

Heimniederlage für Hertha II

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC musste sich derweil dem Chemnitzer FC geschlagen haben und konnte somit nicht auf dem überraschenden Auswärtssieg in der Vorwoche beim Greifswalder FC aufbauen. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Leon Tamer nach bereits fünf Minuten.

Altglienicke verspielt 2:0-Führung

Die VSG Altglienicke bleibt auch im zweiten Spiel der Saison sieglos. Nach der 0:1-Niederlage gegen Lok Leipzig kam die VSG beim FC Eilenburg nicht über ein 2:2 hinaus. Arnel Kujovic (12.) und Ebrahin Farahnack brachten die Berliner zwar in Führung, gaben den Sieg nach Gegentreffern Treffern von Noah Baumann (42.) und Jonas Marx (83.) aber noch aus der Hand.

Luckenwalde punktet auswärts

Auch der FSV Luckenwalde kehrt nach dem 1:1 bei Lok Leipzig mit einem Punkt im Gepäck von einer Auswärtsreise zurück. Philipp Kühn brachte die Brandenburger nach 13 Minuten in Führung, eine Viertelstunde später glich Leipzigs Min-Gi Kang aus.

Sendung: rbb24 Inforadio, 04.08.2024, 15:15 Uhr