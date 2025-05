Fußball-Bundesliga Rani Khedira verlängert bei Fußball-Bundesligist Union Berlin

Fußball-Bundesliga Rani Khedira verlängert bei Fuß ball-Bundesligist Union Berlin Stand: 15.05.2025 11:39 Uhr

Mittelfeldspieler Rani Khedira hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin verlängert. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt, machte jedoch keine Angaben zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers.



"Das Gefühl, angekommen zu sein und noch immer Gänsehaut zu bekommen beim Weg aus dem Spielertunnel hinaus ins Stadion An der Alten Försterei, möchte ich auch weiterhin gemeinsam mit einer außergewöhnlichen Mannschaft erleben. Daher freue ich mich sehr, auch in Zukunft hier zu sein", wird Unions Vizekapitän in der Vereinsmitteilung zitiert.

Sein Tor beförderte Union in die Königsklasse

Khedira war im Sommer 2021 vom FC Augsburg zu Union gewechselt und übernahm sofort eine wichtige Rolle. In seiner ersten Spielzeit verpasste er wettbewerbsübergreifend nur eine einzige Partie – aufgrund einer Gelbsperre – und war in 45 von 46 Spielen im Einsatz. Insgesamt absolvierte Khedira bisher 149 Pflichtspiele für die Eisernen.



Seinen größten Moment im Union-Trikot hatte er wohl am letzten Spieltag der Saison 2022/23, als sein Treffer zum 1:0 gegen Werder Bremen die Berliner in die Champions League brachte. Auch in der aktuellen Spielzeit ist er mit bislang 31 Bundesliga-Einsätzen weiter eine tragende Säule im Mittelfeld.



"Mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seiner fußballerischen Art bringt er Tag für Tag Qualitäten ein, die für uns als Verein und Team enorm wertvoll sind – sportlich wie menschlich. Wir freuen uns sehr, dass Rani diesen Weg weiter mit uns geht", so der Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt zur Verlängerung.

