2. Bundesliga Hertha BSC holt Mittelfeldmann Leon Jensen vom Karlsruher SC zurück nach Berlin Stand: 14.05.2025 10:45 Uhr

Der Berliner Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den Mittelfeldspieler Leon Jensen für die kommenden zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige, der in dieser Saison für den Karlsruher SC auflief, wechselt im Sommer ablösefrei nach Berlin, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Hertha-Angreifer Niederlechner kehrt zu 1860 München zurück mehr

Kontakt nach Berlin nie abgerissen

Für Jensen, der in den Jugendabteilungen von Tennis Borussia und später auch von Hertha ausgebildet wurde, markiert der Wechsel eine Rückkehr nach Berlin. Zwei Jahre verbrachte er zwischen 2014 und 2016 in der U19 von Hertha BSC, ehe es ihn anschließend über die Stationen Werder Bremen, Düdelingen und Zwickau nach Karlsruhe führte.



Dort verbrachte der beidfüßige Mittelfeldmann die vergangenen vier Jahre und absolvierte in dieser Spielzeit als Stammspieler 31 Pflichtspiele in 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Vier Tore und zwei Vorlagen verzeichnete Jensen dabei.



"Er ist ein Spieler, der in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung in Karlsruhe gemacht hat", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber. Der Kontakt zwischen Hertha und Jensen sei nach dessen Abgang nie abgerissen. "Wir sind sehr froh über die Rückkehr von Leon nach Berlin", sagte Weber.



Jensen hatte zuletzt in Karlsruhe eine organisierende Rolle im Mittelfeld bekleidet: Er war ein Bindeglied im Übergang von Defensive und Offensivspiel. "Zu Hertha BSC zurückzukehren ist für mich ein Nachhausekommen", sagte Jensen, "schon als Jugendlicher wollte ich unbedingt einmal für Hertha BSC im Olympiastadion auflaufen."

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.05.2025, 11:15 Uhr