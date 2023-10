German Football League Potsdam Royals ziehen in den German Bowl ein Stand: 01.10.2023 19:02 Uhr

Die Potsdam Royals haben zum zweiten Mal in Folge das Endspiel der German Football League (GFL) erreicht. Die Brandenburger setzten sich am Sonntag im Halbfinale mit 41:28 gegen die Braunschweig Lions durch. Es war ein lange Zeit umkämpftes Spiel. So führten die Royals 2:32 Minuten vor Ende mit gerade einmal fünf Punkten, ehe Quarterback Jaylon Henderson mit einem Touchdown-Pass für die Vorentscheidung sorgte.



Der offensive Starspieler der Potsdamer zeigte sich hinterher auch entsprechend zufrieden: "Braunschweig war ein harter Gegner, bis zum Abpfiff. Aber was ich an unseren Jungs liebe, ist, dass sie nie aufgegeben haben."

Ruhig zum Finaleinzug Bisher lief die Saison der Potsdam Royals nach Plan. Vor dem Halbfinale um den German Bowl gegen starke Braunschweiger steigt nun die Anspannung. Gut, dass allein schon auf den Quarterback mindestens doppelt Verlass ist.mehr

Eine offene Rechnung

Auch Defensive Lineman Mika Habermann sah einen "sehr, sehr guten Gegner", richtete den Blick aber schnell auf das Finale. Beim German Bowl in zwei Wochen in Essen kommt es schließlich zur Neuauflage des Vorjahresfinals. Tags zuvor hatten nämlich die Schwäbisch Hall Unicorns als Titelverteidiger ihr Halbfinal-Duell mit den Dresden Monarchs gewonnen.



Es gäbe da noch eine offene Rechnung, sagte Henderson. "Die Rechnung wird beglichen", fügte Habermann an. "So wie wir es am ersten Spieltag bewiesen haben. Und das setzen wir im Finale fort. Da bin ich sehr zuversichtlich."

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.10.2023, 19:15 Uhr