Paris 2024 Paris 2024: Berliner Beachvolleyballerin Laura Ludwig beendet nach Saison Karriere

Die Berliner Beachvolleyballerin Laura Ludwig ist mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann in der Gruppenphase ausgeschieden. Rio-Olympiasiegerin Ludwig erklärte im Anschluss im Deutschen Haus in Paris, nach dieser Saison ihre Sportkarriere zu beenden. "Ich möchte mit Louisa noch einen geilen Abschied der Saison auf dem Feld feiern und das noch mitnehmen. Aber danach ist es dann vorbei", sagte die 38-Jährige. Gemeinsam will sie mit Lippmann unter anderem noch die Europameisterschaft, die deutschen Meisterschaften und ein Turnier am Hamburger Rothenbaum spielen.

Entscheidung war relativ spontan

Nach der dritten Niederlage im dritten Spiel gegen die spanischen EM-Zweiten Daniela Alvarez/Tania Moreno hatte Ludwig noch von Beratungen mit dem engsten Kreis nach der Saison gesprochen. Selbst einen weiteren Versuch für Los Angeles 2028 schloss sie nicht kategorisch aus. Aber dann ging es doch schnell.



"Es war relativ spontan", sagte sie. "Jetzt ist es gerade einfach der richtige Zeitpunkt, glaube ich", erklärte sie und fügte etwas scherzhaft hinzu: "Ich bin einfach langsam alt und muss den jungen Leuten das mal überlassen."



Sie bedankte sich bei allen, die sie begleitet haben. "Ohne meine Family und mein Team wäre das einfach alles nicht möglich gewesen", sagte Ludwig sichtlich gerührt. Ihr Mann und ihre zwei Söhne waren im Publikum. "Ich bin sehr emotional gerade, aber ich freue mich einfach so, dass ich das mit euch heute teilen darf."



Sie werde dem Sport immer treu bleiben. "Ich freue mich einfach, Energie, Kapazität und Zeit für etwas Neues zu haben. Vor allem aber auch für die Familie da zu sein." Etwa ihren ältesten Sohn auf die Einschulung vorzubereiten.

Große Karriere geht zu Ende

Die 38-Jährige verabschiedet sich nach einer überaus erfolgreichen Karriere. Sie nahm an fünf Olympischen Spielen teil. 2016 gewann sie in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst Gold. Ein Jahr später wurden die beiden Weltmeisterinnen.



Nach dem Ausscheiden in Paris hatte Ludwig mit den Tränen gekämpft. "Es ist einfach so bitter, dass wir dieses Stadion nicht weiter genießen können", sagte sie vor der Arena unter dem Eiffelturm mit gebrochener Stimme. "Und dann diese Fans zu sehen, die einfach da sind und uns anfeuern immer noch, obwohl es vorbei ist, die für uns da sind. Es ist so bitter, dass wir denen einfach nicht mehr geben können", sagte Ludwig, die zusammen mit Lippmann bereits in der Vorrunde gescheitert war.

