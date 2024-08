Paris 2024 Paris 2024: Alles Wichtige zu den 17. Sommer-Paralympics Stand: 23.08.2024 18:44 Uhr

Die Olympischen Spiele von Paris waren ein voller Erfolg. Nun sind die Paralympics dran, es ihnen gleich zu tun. Hier kommen die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was sind die Paralympics?

Die Paralympics sind die an den Olympischen Spielen angelehnten Wettbewerbe für Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Sie werden organisiert vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) und haben ihren Ursprung in den "Stoke Mandeville Games", die 1948 von Sir Ludwig Guttmann, einem deutschen Neurologen, ins Leben gerufen wurden. Diese ersten Spiele fanden in Stoke Mandeville, England, statt und waren ein Sportwettkampf für Veteranen des Zweiten Weltkriegs mit Rückenmarksverletzungen.



Die ersten offiziellen Paralympischen Spiele, wie wir sie heute kennen, fanden 1960 in Rom statt. Damals nahmen rund 400 Athleten aus 23 Ländern in acht Sportarten teil. Seitdem haben sich die Paralympics kontinuierlich zu einem weltweiten Sportereignis entwickelt, das parallel zu den Olympischen Spielen stattfindet. Es gibt viele Disziplinen, die denen der Olympischen Spiele ähneln, aber an die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Athleten angepasst sind.

Wann und wo finden die Paralympics statt?

Die diesjährigen, 17. Sommer-Paralympics werden vom 28. August bis zum 8. September 2024 in Paris stattfinden. Dies ist das erste Mal, dass Paris die Paralympischen Spiele ausrichtet, nachdem die Stadt zuvor die Olympischen Spiele 1900 und 1924 veranstaltet hat.



Viele der Wettkampfstätten sind identisch mit jenen der Olympischen Spiele, die zwischen dem 26. Juli und 11. August stattfanden.

Von Pionieren und Durchbrüchen In Paris starten kommende Woche die 17. Paralympischen Sommerspiele. Die Geschichte des Parasports ist eng verknüpft mit einem jüdischen Arzt, der sich gegen alle Widerstände zum Trotz mit seiner Vision durchsetzte - wie die Parasportler selbst. Von Fabian Friedmannmehr

Welche Sportarten gibt es?

Die rund 4.400 Sportler und Sportlerinnen aus 180 Nationen treten zu insgesamt 549 Wettbewerbe in 22 Sportarten gegeneinander an. Diese umfassen eine Vielzahl von Disziplinen, die auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten zugeschnitten sind, wie z. B. Goalball für sehbehinderte Sportler.



Andere, wie Leichtathletik und Schwimmen, werden mit speziellen Regeln und Klassifizierungen durchgeführt, um den unterschiedlichen Fähigkeiten der Athleten gerecht zu werden.

Wieviele Sportler aus Berlin und Brandenburg nehmen teil?

Das sogenannte "Team D Paralympics" besteht insgesamt aus 143 Athleten und Athletinnen. Darunter sind 16 Starter und Starterinnen aus Brandenburger Vereinen und acht Starter und Starterinnen aus Berliner Vereinen.



Auch das jüngste Mitglied der deutschen Delegation kommt aus der deutschen Hauptstadt. Die Para-Schwimmerin Johanna Döhler ist gerade einmal 14 Jahre alt. Sechzehn Jahre und eine Paralympics-Teilnahme älter ist hingegen Elena Semechin. Die sehbehinderte Para-Schwimmerin gewann bei den letzten Paralympics in Tokio Gold, ehe sie wenige Wochen darauf die Diagnose Hirntumor erhielt. Nach überstandener Chemotherapie kämpfte sie sich zurück, wurde Welt- und Europameisterin und möchte ihr erstaunliches Comeback nun in Paris krönen.



Insgesamt nimmt das "Team D Paralympics" an 18 der 22 Sportarten teil. Eine detaillierte Übersicht gibt es auf den Seiten des Deutschen Behindertensportverbandes [dbs-npc.de].

Warum eine Berlinerin als Volunteer bei Olympia hilft Ohne die rund 45.000 freiwilligen Helfer wären die Olympischen Spiele von Paris nicht denkbar. Miriam Okandze aus Berlin ist mittendrin und schwer begeistert. Ganz nebenbei räumt sie mit einem Vorurteil auf. Von Jette Johnmehr

Welche Prämien erhalten die deutschen Athleten und Athletinnen?

Für Gold gibt es 20.000 Euro, für Silber 15.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro. Damit sind es dieselben Summen, die auch für die deutschen Olympia-Teilnehmer gegolten haben.

Gibt es eine Eröffnungs- und Abschlussfeier?

Die Eröffnungsfeier findet am 28. August 2024 statt und folgt einem außergewöhnlichen Konzept. Die Zeremonie führt entlang der berühmten Avenue des Champs-Élysées bis zum Place de la Concorde im Herzen von Paris. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Paralympischen Spiele, dass die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion, sondern unter freiem Himmel stattfindet.



Die Abschlussfeier wird voraussichtlich im Stade de France in Saint-Denis stattfinden.

Wer überträgt die Paralympics?

Die Eröffnungsfeier wird live im ZDF übertragen (28. August, ab 20 Uhr). Ansonsten wechseln sich ARD und ZDF im Tagesprogramm ab. Insgesamt werden so über 60 Stunden Live-Sport übertragen. Dazu kommen mehr als 100 Stunden im Live-Stream-Angebot von ARD und ZDF. Am 4. und 6. September überträgt die ARD die Paralympics im linearen Programm auch in der sogenannten Primetime, also im Anschluss an die Tagesschau, ab 20:15 Uhr.

Sendung: rbb24, 23.08.2024, 22 Uhr