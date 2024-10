Mit 3:2 nach Sätzen Mit 3:2 nach Sätzen: SC Potsdam gewinnt Volleyball-Krimi gegen Suhl Stand: 19.10.2024 21:56 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga der Frauen ihren dritten Sieg eingefahren. Mit 3:2 (25:23, 25:27, 22:25,25:16, 15:12) gewannen die Potsdamerinnen am Samstagabend einen Fünfsatz-Krimi gegen den VfB Suhl aus Thüringen. Top-Scorerin der Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri war die US-Amerikanerin Danielle Harbin mit 23 Punkten.

SC Potsdam lässt Bratislava keine Chance mehr

Eng von Beginn an

Bereits im ersten Satz deutete sich dabei das spannende Hin- und Her an, das auch die übrigen vier Abschnitte der Partie prägen sollte. Nach einem starken Zwischenspurt zur Satzmitte führten die Potsdamer Gastgeberinnen im ersten Satz eigentlich bereits vorentscheidend mit 20:14. Die Gäste aus Suhl kämpften sich allerdings zurück und glichen den Satz beim 23:23 aus – nur um kurz darauf doch mit ansehen zu müssen, wie sich die Potsdamerinnen mit geballten Fäusten und ihren Fans beim 25:23 über den ersten Satzgewinn freuten.

Das Spiel wabert hin und her

Auch in der Folge blieb die Partie ausgeglichen. Nun waren es allerdings die Gäste, die leichte Vorteile auf ihrer Seite hatten. Erneut blieb der Satz bis zum Ende spannend, ging dabei sogar in die Verlängerung. Mit 27:25 glich die Mannschaft aus Suhl um Top-Scorerin Anna Artyshuk das Spiel zum 1:1 nach Sätzen aus. Anschließend sicherten sie sich mit 25:22 auch den ähnlich spannenden dritten Satz und somit die 2:1-Führung.



Nun war es an den Gastgeberinnen, eine Reaktion zu zeigen und sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Sie taten genau dies und sorgten dabei für die wohl eindeutigste Phase des Spiels: Mit 4:0 legte Potsdam den Grundstein für einen erfolgreichen Satz, der beim 7:1 kurz darauf weiter Kontur annahm. Zwar steigerte sich auch Suhl erneut, allerdings hatte Potsdam diesmal schnell eine Antwort parat. Mit 25:16 ging der vierte Satz zum 2:2-Ausgleich an die Gäste.



Das Momentum transportierten die Gastgeberinnen daraufhin auch in den fünften Satz: Mit 15:12 gewannen sie den Tiebreak und sicherten sich den dritten Sieg im fünften Ligaspiel der Saison.

