Deutsche Eiskunstlauf-Meisterschaften Minerva Hase und Nikita Volodin vor erneutem Paarlauf-Titel Stand: 21.12.2024 10:54 Uhr

Die zweimaligen Grand-Prix-Sieger und WM-Bronzemedaillengewinner Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin stehen im Paarlauf bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf vor einer erfolgreichen Titelverteidigung - und das trotz eines Patzers.



Nach dem Kurzprogramm liegen die WM-Dritten aus Berlin mit 70,35 Punkten erwartungsgemäß deutlich vor dem Chemnitzer Duo Letizia Roscher und Luis Schuster (59,56).

Gute Stimmung trotz Sturz

Zwei Wochen nach dem Triumph beim Grand-Prix-Finale in Grenoble lief für das Erfolgsduo allerdings nicht alles nach Wunsch. Der dreifache Salchow gelang, doch beim geworfenen dreifachen Rittberger kam die 25-jährige Hase zu Fall. Dennoch winkte das Paar fröhlich ins Publikum, während es auf die Bewertung wartete.



Die letztjährigen EM-Dritten Annika Hocke und Robert Kunkel (ebenfalls Berlin) hatten ihre Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen im Allgäu bereits zu Wochenbeginn verletzungsbedingt absagen müssen.



Nach dem Kurzprogramm am Freitag gehen die Eiskunstlauf-Paare am Samstag ab 15:20 Uhr für die "Meisterklasse Paarlaufen Kür" aufs Eis.

Sendung: rbb UM6, 21.12.24, 18 Uhr