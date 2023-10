Unioner gegen Mexiko eingewechselt Kevin Behrens feiert Debüt in der Nationalmannschaft Stand: 18.10.2023 10:39 Uhr

Kevin Behrens hat sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Der Stürmer des 1. FC Union wurde beim 2:2 gegen Mexiko in der 87. Minute für Jamal Musiala vom FC Bayern eingewechselt. Mit seinen 32 Jahren ist Behrens nun der neuntälteste Debütant in der DFB-Geschichte.

Kevin Behrens, Superstar? Dass Union Berlins Kevin Behrens es bis in die Nationalmannschaft schafft, schien vor zwei Jahren noch undenkbar. Dabei ist der Karrieresprung des Stürmers scheinbar folgerichtig. Und doch mindestens widersprüchlich. Von Ilja Behnischmehr

Behrens: "Es war echt aufregend"

Der Angreifer zeigte sich tief beeindruckt von seinen ersten Minuten im Dress der Nationalmannschaft: "Es war echt aufregend, echt cool, in so ein wildes Spiel in dieser Atmosphäre reinzukommen. Einfach geil, dass ich mein erstes Spiel gemacht habe", schwärmte er. Insgesamt habe es ihm "Spaß gemacht, dabei zu sein - das macht Lust auf mehr."



Unions Stürmer kam beim Stand von 2:2 ins Spiel und konnte in den verbleibenden Spielminuten keine entscheidenden Akzente mehr setzen, wusste aber auch, dass er auf diesem Niveau noch aufholen muss: "Ich muss auf jeden Fall noch an mir arbeiten. Die Jungs sind echt stark. Ich bin es nicht gewohnt, auf diesem Niveau zu trainieren und zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und alles geben", sagte Behrens.

Deutschland war gegen Mexiko durch Antonio Rüdiger (25.) in Führung gegangen, ehe Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) das zwischenzeitliche 2:1 für Mexiko erzielen konnten. Der eingewechselte Niclas Füllkrug sorgte in der 51. Minute für den 2:2-Endstand.



Sendung: rbbUM6, 18.10.2023, 18 Uhr