Jetzt live hören und Ticker Jetzt live hören und Ticker: Gelingt Union in Augsburg ein erfolgreicher Saisonabschluss?

Der 1. FC Union ist am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison zu Gast in Augsburg. Für beide Teams geht es dabei eigentlich um nichts mehr und doch wollen die Berliner ihrem Angstgener drei Punkte abnehmen und die Spielzeit erfolgreich beenden.

Sechs Niederlagen, vier Unentschieden und nur ein Sieg - so die maue Bilanz des 1. FC Union Berlin gegen den FC Augsburg in der Bundesliga. Der Saisonabschluss wäre also die perfekte Möglichkeit, diese etwas aufzubessern. Schließlich steht nicht mehr viel auf dem Spiel: Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt längst sicher.

Die Spielzeit mit einem Erfolg zu beenden, wäre auch ganz im Sinne von Unions Trainer Steffen Baumgart. "Wir versuchen immer, das Bestmögliche herauszuholen. Und das Bestmögliche sind in diesem Fall dann drei Punkte", sagte er vor der Partie. Und einen Meilenstein könnten die Köpenicker damit dann doch noch erreichen. Seit vier Partien in Folge sind sie auswärts ungeschlagen, fünf Auswärtsspiele in Serie ohne Niederlage wären ein neuer Vereinsrekord in der Bundesliga.



Unions Startaufstellung: Schwolow - Doekhi, Querfeld, Rothe - Juranovic, R. Khedira, Preu, Schäfer, Haberer - Hollerbach, Skarke

Das Spiel im Liveticker

