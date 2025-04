Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt den Eisbären bei den Kölner Haien ein großer Schritt zum Titel? Stand: 23.04.2025 18:34 Uhr

Am Mittwochabend (19:30 Uhr) sind die Eisbären Berlin für das vierte Spiel der DEL-Finalserie bei den Kölner Haien zu Gast. In Audiostream und Liveticker können Sie das Geschehen verfolgen.

Der amtierende deutsche Meister geht mit ordentlich Rückenwind in das vierte DEL-Final-Spiel gegen die Kölner Haie: Nachdem die Eisbären Berlin am Montag mit 7:0 gewonnen haben, fehlen in der Best-of-Seven-Serie noch zwei weitere Siege, um den nächsten Titel perfekt zu machen.

"Egal, ob du 7:0, 5:1 oder 2:1 in der Overtime gewinnst – es zählt nur als ein Sieg" Eishockey-Trainer Uwe Krupp war sowohl für die Eisbären Berlin als auch die Kölner Haie tätig. Im Interview analysiert er die Finalserie zwischen beiden Teams und schreibt die Rheinländer trotz der hohen Niederlage im letzten Spiel noch nicht ab.

Eisbären könnten am Freitag vor heimischer Kulisse den Titel holen

"Köln spielt sehr diszipliniert und gibt normalerweise nur wenige Torchancen. Sie sind gefährlich in den Gegenangriffen, so wie beim Siegtor in der Verlängerung im zweiten Spiel", analysierte Trainer Uwe Krupp, der in seiner Karriere sowohl für die Eisbären als auch für die Haie tätig war, im rbb-Interview. "Wenn sie allerdings in Rückstand geraten, wird es für sie schwer, gerade weil die Eisbären offensiv klar die Nase vorn haben. [...] Aber es ist am Ende egal, ob du 7:0, 5:1 oder 2:1 in der Overtime gewinnst – es zählt immer nur als ein Sieg."



Sollten die Eisbären am Mittwochabend in Köln erfolgreich sein, hätten sie schon am kommenden Freitag (19:30 Uhr) die große Chance, vor heimischer Kulisse in der Arena am Ostbahnhof ihren elften DEL-Titel zu feiern.

Sendung: rbb24, 23.04.2025, 21:45 Uhr