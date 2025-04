Eisbären gegen Haie Die DEL-Finalserie live bei der Sportschau Stand: 16.04.2025 18:05 Uhr

In der Deutschen Eishockey Liga steht die Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien an. Die Sportschau berichtet von allen Spielen live und in voller Länge.

Mit dem Titelverteidiger Eisbären Berlin und dem Hauptrundensechsten Kölner Haie treffen zwei Schwergewichte im Finale um die deutsche Eishockey-Krone aufeinander. Berlin (10 Titel) und Köln (8 Titel) gehören zu den erfolgreichsten Klubs in Deutschland.

Alle Spiele der Best-of-Seven-Serie (es braucht vier Siege für den Titel) gibt es bei Sportschau.de und in der Sportschau App als Live-Ticker und exklusiv auch als Audiostream. Die Reporter berichten in voller Länge von allen Spielen der Finalserie. Kein Tor, kein Powerplay, keinen Bodycheck mehr verpassen mit der Vollreportage, die auch in der ARD-Audiothek abrufbar sein wird.

Große Hallen, große Emotionen

Mit den Eisbären und den Haien treffen auch die beiden Zuschauermagneten der DEL aufeinander. In Berlin kann in jedem Spiel mit 14.200 Fans gerechnet werden - in Köln, wo die Euphorie nach dem ersten Finaleinzug seit elf Jahren groß ist, werden bei jedem der drei möglichen Heimspiele 18.600 Fans erwartet werden - besondere Atmosphären sind also in den Final-Playoffs garantiert.

Während die Eisbären Berlin drei der letzten vier Meistertitel gewonnen haben, ist die Durststrecke in Köln eine lange: 2002 durften die einst so erfolgsverwöhnten Haie das letzte Mal jubeln. In der Hauptrunde der Saison 2024/25 ist die sportliche Bilanz ausgeglichen. In vier Hauptrundenspielen gewann jedes Team je zwei Mal, davon je einmal auswärts und einmal zu Hause.

Schlüsselduell Ronning vs. Hudacek

Ein Schlüsselduell in der Finalserie könnte lauten Ty Ronning gegen Julius Hudacek. Während Berlins Topscorer Ty Ronning in den letzten 23 Spielen immer mindestens einen Treffer oder einen Assist beigesteuert hat (neuer DEL-Rekord) und damit zum Gesicht der Eisbären-Offensive geworden ist, steht im Haie-Tor mit Julius Hudacek die prägende Figur des Kölner Erfolgs. Der Slowake hat bereits die Offensivreihen von Ingolstadt und Bremerhaven zur verzweifeln lassen und damit großen Anteil am Kölner Finaleinzug.