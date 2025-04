7:0-Sieg im vierten Final-Spiel Eisbären Berlin nach Machtdemonstration in Köln kurz vor DEL-Titel Stand: 23.04.2025 22:07 Uhr

Dem Meister fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung: Am Mittwochabend gewannen die Eisbären Berlin mit 7:0 bei den Kölner Haien. Schon am Freitag können sie sich erneut zum Champion krönen.

Die Eisbären Berlin sind nur noch einen Sieg von der Titelverteidigung entfernt: Am Mittwochabend setzten sich die Hauptstädter im vierten DEL-Finalspiel mit 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) bei den Kölner Haien durch. In der Best-of-Seven-Serie führt das Team von Meistertrainer Serge Aubin somit komfortabel mit 3:1.

"Egal, ob du 7:0, 5:1 oder 2:1 in der Overtime gewinnst – es zählt nur als ein Sieg" Eishockey-Trainer Uwe Krupp war sowohl für die Eisbären Berlin als auch die Kölner Haie tätig. Im Interview analysiert er die Finalserie zwischen beiden Teams und schreibt die Rheinländer trotz der hohen Niederlage im letzten Spiel noch nicht ab.

Eisbären brutal effizient

Die Kölner Haie starteten vor heimischer Kulisse aggressiv in die Begegnung – und spielten früh in Unterzahl, nachdem Moritz Müller nach nicht einmal einer Minute die erste Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste. Den Eisbären gelang es in dieser wilden Anfangsphase jedoch nicht, aus dem ersten Power Play Profit zu schlagen. Haie-Goalie Július Hudáček konnte sich mit ersten starken Saves auszeichnen und bewahrte sein Team zunächst vor einem Rückstand.



Bis zur zehnten Minute, in der sich die Berliner für ihren guten Beginn belohnten. Liam Kirk vollendete einen schnellen Gegenstoß zum 1:0 für die Gäste und brachte die hitzige Kölner Halle vorerst zum Verstummen. Gerade als die Kölner stärker wurden, schlugen die Eisbären erneut zu – wiederum per Konter. Blaine Byron legte auf für Marcel Noebels, der auf 2:0 stellte (16.). Mit diesem Zwischenstand ging es für beide Teams in die erste Drittelpause.

Berliner Auftritt wird zur Machtdemonstration

Unmittelbar nach Beginn des zweiten Abschnitts hatte Lean Bergmann eine Riesen-Chance, das 3:0 zu erzielen, ließ diese aber ungenutzt (22.). Die Eisbären zeigten in den ersten Minuten dieses Drittels eine überragende Vorstellung, schnürten die Haie regelrecht ein und erhöhten verdientermaßen auf 3:0. Zach Boychuk, der in dieser Serie erstmals nach seiner Sperre zum Berliner Aufgebot zählte, vollendete eine sehenswerte Kombination mit einem Zuspiel auf Manuel Wiederer, der per Tip-in traf (27.). Die einzige wirklich hochkarätige Chance für die Hausherren ließ Juhani Tyrväinen, der an Eisbären-Goalie Jake Hildebrand scheiterte, ungenutzt. Stattdessen schraubte Byron den Spielstand noch im zweiten Drittel auf 4:0 (39.).

Erste Titelchance am Freitag vor heimischem Publikum

Dem geneigten Leser mag aufgefallen sein, dass der Name Ty Ronning bis hierhin noch nicht gefallen ist. Doch der Rekordmann sorgte gleich zum Start des finalen Drittels dafür, dass sich das ändern sollte. Mit einem "Laser-Beam unter die Latte", wie es TV-Experte Rick Goldmann am "MagentaSport"-Mikrofon beschrieb, erzielte Ronning das 5:0 (42.). Es war das 13. Playoff-Spiel und insgesamt das 27. DEL-Spiel in Serie, in dem der Ausnahme-Angreifer scorte.



Auch wenn das Kölner Publikum die Haie bis zum Schluss anfeuerte, kamen die Gastgeber nicht mal zu einem Ehrentreffer. Kirk und Eric Hördler besorgten den 7:0-Endstand (57., 60.), die Eisbären gingen als hochverdienter Sieger vom Eis.



In dieser Finalserie haben die Berliner nun alle Trümpfe in der Hand. Noch ein Sieg fehlt zur Titelverteidigung. Schon am Freitagabend (19:30 Uhr, im ARD-Audiostream) könnte der deutsche Rekordmeister in der Arena am Ostbahnhof seinen elften DEL-Titel perfekt machen.

