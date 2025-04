Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Eisbären starten in DEL-Finalserie gegen Kölner Haie Stand: 17.04.2025 19:10 Uhr

Es ist angerichtet: Die Finalserie der DEL zwischen den Eisbären und den Kölner Haien gibt ihren Auftakt in der Arena am Ostbahnhof. Die Berliner wollen ihren Titel verteidigen und mit einem Heimsieg starten.

"Ein Geschenk für das deutsche Eishockey" - so hat Experte Rick Goldmann im rbb-Interview die diesjährige Finalpaarung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bezeichnet. Zwar ist der letzte Titel der Kölner Haie schon eine Weile her (es war im Jahr 2002) und doch könnten sie den Eisbären Berlin einen harten Kampf liefern und für eine spannende Best-of-Seven-Serie sorgen. Schließlich schaltete Köln auf dem Weg ins Finale erst Vizemeister Bremerhaven und später Hauptrundensieger Ingolstadt aus.

"Wir wollen es für Tobias und mit ihm schaffen" Mit einer furiosen Playoff-Leistung sind die Eisbären in die Finalserie eingezogen. Kai Wissmann spricht im Interview über die Gründe für den Leistungsschub, worauf es jetzt ankommt, und wie der Tod von Tobias Eder die Mannschaft geprägt hat. Mit einer furiosen Playoff-Leistung sind die Eisbären in die Finalserie eingezogen. Kai Wissmann spricht im Interview über die Gründe für den Leistungsschub, worauf es jetzt ankommt, und wie der Tod von Tobias Eder die Mannschaft geprägt hat. mehr

Und doch gehen die Berliner als Favorit ins Duell. Sowohl im Viertelfinale gegen Straubing als auch im Halbfinale gegen Mannheim zeigte das Team von Trainer Serge Aubin pure Dominanz, hat in den Playoffs bislang überhaupt erst ein Spiel verloren. Und wie man Meister wird, wissen die Eisbären sowieso: In den vergangenen vier Jahren holten sie drei Mal den Titel.



Eine besondere Rolle auf dem Weg zur Titelverteidigung könnte dabei Ty Ronning zukommen. Der Angreifer ist derzeit der absolute Star der DEL, war seit mittlerweile 23 Spielen in Folge immer an einem Berliner Treffer direkt beteiligt und hat damit einen neuen Rekord aufgestellt. Auch für die Haie wird er nur schwer zu stoppen sein.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 17.04.2025, 21:45 Uhr