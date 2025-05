German Football League GFL: Potsdam Royals wollen mit neuem Quarterback die Meisterschaft verteidigen Stand: 09.05.2025 13:19 Uhr

Die Potsdam Royals starten wieder als Titelverteidiger in die neue Saison der German Football League. Nach dem Abschied von Quarterback Jaylon Henderson, wird das Spiel nun von Tyrrell Pigrome gestaltet.

In den vergangenen zwei Jahren kannte die German Football League nur einen Meister. Die Potsdam Royals gewannen zwei Mal in Folge den GFL Bowl. Am Samstag beginnt im Stadion am Luftschiffhafen die Mission Titelverteidigung. "Wir haben uns gut vorbereitet und jetzt geht’s in die Game Week. Wir sind guter Dinge, dass wir einen guten Start hinlegen können", sagt Cheftrainer Michael Vogt. Zum Auftakt empfangen die Potsdam Royals die Kiel Baltic Hurricanes.

Potsdam Royals zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister Es ist die Krönung einer perfekten Saison: Die Potsdam Royals sind zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister. Im Endspiel der GFL waren sie erst dominant, mussten dann aber doch noch einmal bis zum Ende zittern. Es ist die Krönung einer perfekten Saison: Die Potsdam Royals sind zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister. Im Endspiel der GFL waren sie erst dominant, mussten dann aber doch noch einmal bis zum Ende zittern. mehr

Potsdam musste Quarterback Jaylon Henderson ersetzten

Wenn die Mannschaft um 16 Uhr zum ersten Mal das Feld betritt, wird ein besonders prägender Spieler fehlen. Jaylon Henderson konnte nicht gehalten werden. Schon im Februar gaben die Brandenburger den Abgang ihres Quarterbacks bekannt. Henderson spielt künftig für die Paris Musketeers in der EFL (European League of Football). "Jaylon war schon ein sehr guter Quarterback. Sicherlich einer der Besten, wenn nicht der Beste, der bis dato in Europa gespielt hat", sagt Vogt über den Abgang und hebt gleichzeitig die restliche Offensive hervor: "Das waren alles gute Leute, die ihn unterstützt haben."



Hendersons Rolle wird nun von Tyrrell Pigrome übernommen. Der 27-Jährige aus Birmingham, Alabama, spielte zuletzt in der kanadischen Liga (CFL) für die Ottawa Redblacks und Winnipeg Blue Bombers. Potsdam ist sein erster Verein in Europa."Ich wusste vorher nicht so viel über die deutsche Liga. Aber ich hatte einen Trainer, der hier gespielt hat. Er hat mir erzählt, wie er durch ganz Europa gereist ist und was für eine tolle Erfahrung das war", so Pigrome.



Vor der Leistung seines Vorgängers hat Pigrome Respekt. Aber: "Ich verspüre keinen Druck. Die Trainer machen das gut und ich vertraue ihnen. Wir sind eine neue Offensive und versuchen wir selbst zu sein."

Das ist Potsdams neuer Quarterback Tyrrell Pigrome

Im Leben des 27-Jährigen spielt neben Football vor allem seine Familie eine große Rolle. Seine Tochter Lanavi feiert am Sonntag ihren zweiten Geburtstag. Pigrome kann nur per Videoanruf dabei sein: "Ich habe sie sehr doll lieb und vermisse sie sehr. Bevor sie auf die Welt kam, wusste ich nicht, dass man einen Menschen so sehr lieben kann. Sie bedeutet für mich Frieden und Ruhe. Sie hilft mir, mich zu konzentrieren", so Tyrrell Pigrome.



Neben Bildern von seiner Tochter teilt Pigrome auf seinem Instagram-Kanal immer wieder Outfitchecks: "Ich interessiere mich wirklich für Mode. Manchmal modele ich für Freunde, die ein Label haben. Oder ich werde angerufen und helfe Leuten, ihr Outfit zusammenzustellen." Seine Mitspieler können sich auf laute Muster und viel Farbe einstellen.

Wie Berlin Thunder sich neu erfinden will Es sind noch ein paar Monate hin, ehe es für Berlin Thunder wieder rund geht in der European League of Football. Doch die neue Leitung des Klubs macht jetzt schonmal klar: Sie hat einiges vor. Es sind noch ein paar Monate hin, ehe es für Berlin Thunder wieder rund geht in der European League of Football. Doch die neue Leitung des Klubs macht jetzt schonmal klar: Sie hat einiges vor. mehr

Potsdam defensiv weiter "sehr, sehr stark"

Cheftrainer Michael Vogt vertraut seinem neuen Quarterback: "Tyrrell ist auch mega talentiert. Er hat es bis in die CFL geschafft und ist ein richtig Guter. Deshalb mache mir auf der Position keine Sorgen." Dennoch geht Vogt von weniger deutlichen Siegen als im Vorjahr aus: "Ich glaube nicht, dass wir viel schlechter sein werden, aber die Zahlen im letzten Jahr waren schon extrem. Ich denke, wir kommen da eher wieder auf ein normales Niveau zurück."



Vogts Optimismus liegt auch an seiner Defensive, bei der es wenige personelle Unterschiede gibt. "Sie ist nach wie vor sehr, sehr stark. Da legen wir seit Jahren eigentlich einen Fokus drauf. Durch die überragende Offensive ist in den vergangenen zwei Saisons etwas untergegangen, dass wir auch eine sehr gute Defense haben", so der Cheftrainer.

Veränderungen in der Liga

Die Fans der Potsdam Royals erwarten in dieser Saison nicht nur neue Spieler, sondern auch neue Gegner. Für eines ihrer Auswärtsspiele haben die Brandenburger eine deutlich weitere Anreise. Die Düsseldorf Panther ersetzen in der Gruppe Nord die Berlin Adler, die ihre Lizenz verloren haben. Auch in der Gruppe Süd gab es eine Veränderung. Die Pforzheim Wilddogs sind neu dabei. Dafür zogen sich die Kirchdorf Wildcats zurück. Wer am Ende den GFL Bowl gewinnt, entscheidet sich am 11. Oktober im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion.

Sendung: DER TAG, 07.05.2025, 18 Uhr