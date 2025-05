3. Fußball-Liga Energie-Spieler Krauß wehrt sich nach Suspendierung und Wollitz-Vorwürfen Stand: 09.05.2025 13:10 Uhr

Fußball-Spieler Maximilian Krauß von Drittligist Energie Cottbus hat sich erstmals nach seiner Suspendierung geäußert und wenig Verständnis für die Äußerungen seines Trainers gezeigt. Krauß sagte am Donnerstag gegenüber der "Frankenpost" [Bezahlinhalt], dass die Aussagen von FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz "haltlos" seien. Cottbus hatte Krauß bis zum Saisonende suspendiert, nachdem der bei Drittliga-Rivale Hansa Rostock unterschrieben haben soll. Rostock äußerte sich bisher nicht zu der Personalie.

Schwere Vorwürfe von Wollitz

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegs-Konkurrenten hatte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz den Zeitpunkt der Unterschrift als "respektlos" bezeichnet und schwere Vorwürfe erhoben. Wollitz spekulierte unter anderem darüber, ob Krauß absichtlich gelbe Karten provoziert und schon in den letzten Spielen absichtlich schlechter gespielt habe. "Bis zum 24. Spieltag war Krauß der beste Einwechselspieler der Liga. Danach sind die Daten sehr bescheiden", so Wollitz.



Maximilian Krauß sagte gegenüber der "Frankenpost", dass er "nicht an einer weiteren Eskalation interessiert" sei und "nicht zusätzliches Öl ins Feuer gießen" wolle.

Teams treffen am Samstag aufeinander

Energie Cottbus ist am Samstag bei Hansa Rostock zu Gast. Für beide Vereine geht es darum, noch den dritten Platz zu erreichen und so an der Aufstiegs-Relegation für die 2. Bundesliga teilzunehmen. Hansa Rostock ist derzeit Vierter und hat einen Punkt Vorsprung (60) vor den Lausitzern (59).



Der rbb überträgt die Partie Rostock gegen Cottbus am Samstag ab 13.55 Uhr im Fernsehen und Livestream.

