Fragen und Antworten Fragen und Antworten: Wissenswertes rund um das DFB-Pokalfinale in Berlin

Am Samstag (20 Uhr) wird im ausverkauften Berliner Olympiastadion wieder um den DFB-Pokal gespielt. Im Endspiel treffen der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld aufeinander. Das sind die wichtigsten Infos rund um die Partie.

Wer ist Favorit?

Als Bundesligist und in der abgelaufenen Saison auch Champions-League-Teilnehmer geht der VfB Stuttgart natürlich als haushoher Favorit in die Partie. Dreimal haben die Schwaben den DFB-Pokal in ihrer Historie bereits gewonnen (1954, 1958 und 1997).



Für Bielefeld ist es hingegen der erste Finaleinzug der Vereinsgeschichte. Und chancenlos ist die Arminia dabei nicht, schließlich hat sie in dieser märchenhaften Pokalsaison mit Union Berlin, Freiburg, Bremen und Leverkusen bereits vier Bundesligisten ausgeschaltet. Zudem kommen die Ostwestfalen mit der Euphorie der Drittligameisterschaft im Rücken.

Wo treffen sich die Stuttgarter und Bielefelder Fans?

Die Anhänger von Arminia Bielfeld werden sich im Vorfeld der Partie auf dem Alexanderplatz treffen. Noch unklar ist, ob auf dem Weg in Richtung Westend dann auch der Hammarskjöldplatz für Festivitäten genutzt wird. Eine Auslosung hat ergeben, dass sich die Ostwestfalen im Stadion rund um das Marathontor platzieren werden.



Die Fans von Stuttgart werden ihr Team demnach aus der Ostkurve anfeuern. Vor der Partie gilt der Breitscheidplatz als Anlaufpunkt für alle VfB-Anhänger.

Gibt es noch Tickets?

Nein. Das Olympiastadion ist bereits restlos ausverkauft. Der DFB warnt zudem ausdrücklich davor, Tickets auf einem nicht autorisierten Zweitmarkt zu kaufen. Diese würden ihre Gültigkeit verlieren.

In welchen Trikots wird gespielt?

Beide Teams können in ihren Heimtrikots antreten. Stuttgart spielt dementsprechend in weiß, Bielefeld in blau.

Wer ist der Schiedsrichter beim DFB-Pokalfinale?

Die Partie zwischen Stuttgart und Bielefeld wird der 44-jährige Christian Dingert leiten. Für den Schiedsrichter aus der Nähe von Kaiserslautern ist es das erste Pokal-Endspiel seiner Karriere. Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, begründet die Wahl der Sportlichen Leitung so: "Christian Dingert hat nicht nur in dieser Saison bewiesen, dass er in der Lage ist, große Spiele zu pfeifen. Er hat sich diese Ansetzung mit seinen Leistungen im Laufe der vergangenen Jahre verdient."

Unterstützt wird Dingert an den Seitenlinien von Benedikt Kempkes und Nikolai Kimmeyer, vierter Offizieller ist Robert Hartmann. Als Video-Assistenten in Köln sind Benjamin Brand und Felix-Benjamin Schwermer im Einsatz.

Wo wird die Partie übertragen?

In diesem Jahr wird das Endspiel live im ZDF zu sehen sein. Übertragungsbeginn ist um 19:25 Uhr. Zudem ist die Partie in der Audio-Vollreportage im rbb|24 Inforadio zu hören.



Für alle, die nicht bis zum Abend warten wollen, hat der Samstag allerdings noch einige Fußball-Highlights mehr zu bieten. Ab 12 Uhr überträgt die ARD den Finaltag der Amateure. In drei Konferenzen stehen insgesamt 20 Landespokalfinals auf dem Programm, darunter auch die Berliner Partie zwischen Eintracht Mahlsdorf und dem BC Dynamo und das Brandenburger Endspiel zwischen dem VfB Krieschow und dem RSV Eintracht Stahnsdorf. Beide Duelle gibt es auch als Einzelspiel im Livestream auf rbb|24.

