2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Spätstarter Niklas Kolbe wechselt aus Ulm zu Hertha BSC

2. Fußball-Bundesliga: Spätstarter Niklas Kolbe wechselt aus Ulm zu Hertha BSC
Stand: 20.05.2025 11:10 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit Blick auf die kommende Saison seine nächste Neuverpflichtung bekanntgegeben. Die Berliner teilten am Dienstag mit, dass Innenverteidiger Niklas Kolbe vom SSV Ulm fortan im Hertha-Trikot auflaufen wird. Kolbe, über dessen Wechsel nach Berlin bereits seit dem Winter spekuliert worden war, unterschreibt bei Hertha einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2027.

Bis 2023 noch in der Oberliga Baden-Württemberg

Der 28-jährige Defensivmann machte sich in den vergangenen Jahren als Spätstarter im Profifußball einen Namen. Bis zum Sommer 2023 spielte der bewegliche Linksfuß Kolbe erst mit dem FC Nöttingen, anschließend mit den Stuttgarter Kickers lediglich in der Oberliga Baden-Württemberg.



Mit letztgenannten stieg er schließlich in die Regionalliga Südwest auf und wechselte erst zur vergangenen Saison in die 2. Bundesliga nach Ulm. Dort absolvierte Kolbe in der vergangenen Spielzeit 25 Pflichtspiele, konnte den Ulmer Abstieg in die 3. Liga dabei allerdings nicht verhindern.



Herthas Sportdirektor Benjamin Weber zeigte sich am Dienstag in einer Vereinsmitteilung angesichts der Verpflichtung von Kolbe sehr erfreut, betonte dessen "starke Mentalität" und sagte außerdem: "Niklas ist schnell, zweikampfstark und besitzt durch seine Größe ein sehr gutes Kopfballspiel." Kolbe selbst sagte über seinen Wechsel: "Ich freue mich sehr über den Schritt zu einem so großen Verein wie Hertha BSC. Mit Beginn der ersten Trainingseinheit werde ich alles reinwerfen, um der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."

