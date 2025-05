Teams, Tickets und TV-Übertragung Alles Wichtige zum Landespokalfinale zwischen Krieschow und dem RSV Eintracht Stand: 22.05.2025 17:05 Uhr

Am Samstag (14:30 Uhr) duellieren sich der VfB Krieschow und der RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf um den Titel im Brandenburger Landespokal. Alle wichtigen Infos zum großen Finale in der Übersicht - inklusive des Livestreams auf rbb24.de.

Wer spielt gegen wen?

Der VfB Krieschow gegen den RSV Eintracht aus Stahnsdorf heißt die Partie im Brandenburger Pokalfinale 2025. Das Duell der beiden Oberligisten ist überraschend, da es erstmals seit 2013 wieder ohne Beteiligung der namhaften Platzhirsche Energie Cottbus (Rekordsieger mit zwölf Titeln) und SV Babelsberg 03 (Rekordfinalist mit 17 Teilnahmen) stattfindet.



Dabei gelang dem RSV Eintracht die große Sensation im Pokal-Halbfinale. Der mitgliederstärkste Verein in der Region Potsdam-Mittelmark schaltete Drittligist Energie Cottbus mit 3:1 im Elfmeterschießen aus. Großer Held in diesem Fußballkrimi: RSV-Torhüter Daniel Hemicker, der gleich drei Elfmeter halten konnte und seinen Verein damit erstmals in ein Landespokalfinale brachte. Der VfB Krieschow setzte sich im zweiten Halbfinale gegen den favorisierten Regionalligisten FSV Luckenwalde mit 2:1 durch.

Sensation: Cottbus unterliegt Stahnsdorf in Elfer-Krimi - auch Luckenwalde patzt Sowohl Energie Cottbus als auch der FSV Luckenwalde haben das Finale des Landespokal Brandenburg verpasst. Cottbus verlor im Elfmeterschießen bei Eintracht Stahnsdorf, der VfB Krieschow schlug Luckenwalde mit 2:1. Sowohl Energie Cottbus als auch der FSV Luckenwalde haben das Finale des Landespokal Brandenburg verpasst. Cottbus verlor im Elfmeterschießen bei Eintracht Stahnsdorf, der VfB Krieschow schlug Luckenwalde mit 2:1. mehr

Wer ist der Favorit?

Beide Finalisten sind in der NOFV-Oberliga Süd beheimatet und werden das auch in der kommenden Saison sein. Krieschow belegt aktuell den zweiten Platz in der Tabelle, 17 Punkte hinter dem bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. Der RSV Eintracht liegt auf Rang vier.



In den direkten Duellen beider Teams in der Liga blieb der RSV in beiden Spielen jeweils ohne Torerfolg. Zuhause kam man in der Hinrunde nicht über ein 0:0 hinaus. Bei der Final-Generalprobe vor zwölf Tagen verloren die Stahnsdorfer in Krieschow mit 0:3, VfB-Torjäger Andy Hebler traf doppelt und führt darüber hinaus mit 20 Treffern die Torjägerliste der Oberliga Süd mit an.



Ohnehin sollte der RSV Eintracht vor der Krieschower Offensive gewarnt sein. Neben Hebler überzeugte in dieser Saison auch der Brasilianer Miguel Peireira Rodrigues, der mittlerweile bei 17 Saisontoren steht und bereits siebenmal im Landespokal netzen konnte. Beide Stürmer trafen auch beim 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende beim Ludwigsfelder FC. Hebler will darüber hinaus seinen Tor-Rekord im Brandenburger Landespokal ausbauen: 36 Tore in 25 Spielen stehen für ihn bislang zu Buche.



Der RSV spielte zuletzt 1:1 gegen Union Sandersdorf, damit wartet das Team seit fünf Spielen auf einen Sieg. Somit fällt Krieschow klar die Favoritenrolle zu. Vor drei Jahren stand Krieschow schon mal im Finale. 2022 verlor das Team aus Spree-Neiße gegen Energie Cottbus mit 0:2. Diesmal soll es anders laufen für den Klub aus der Lausitz.

Wissenswertes rund um das DFB-Pokalfinale in Berlin Am Samstag (20 Uhr) wird im ausverkauften Berliner Olympiastadion wieder um den DFB-Pokal gespielt. Im Endspiel treffen der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld aufeinander. Das sind die wichtigsten Infos rund um die Partie. Am Samstag (20 Uhr) wird im ausverkauften Berliner Olympiastadion wieder um den DFB-Pokal gespielt. Im Endspiel treffen der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld aufeinander. Das sind die wichtigsten Infos rund um die Partie. mehr

Worum geht es neben dem Pokal noch?

Natürlich um viel Geld. Für beide Oberligisten wäre die mit dem Sieg verbundene Summe von 209.453 Euro aus der Zentralvermarktung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein wahrer Geldregen. Wobei sich laut Brandenburger Landesverband der Sieger dazu verpflichtet, 25 Prozent der Summe abzutreten - damit blieben dem Sieger noch etwas mehr als 150.000 Euro.



Die restliche Summe wird gestaffelt an die Vereine ausgezahlt, die mindestens das Landespokal-Achtelfinale erreicht haben, an den unterlegenen Finalisten gehen immerhin noch 15.000 Euro.



Und neben dem Geldsegen wäre da noch das Prestige: In der 1. Runde des DFB-Pokals liegt ein Spiel gegen einen großen Erst- oder Zweitligisten natürlich immer im Bereich des Möglichen, unvergessene Pokal-Sensationen inklusive.

Wo wird gespielt?

Am Samstag um 14:30 Uhr ist Anstoß im Volksparkstadion in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Der Spielort sorgte vorab für wenig Gegenliebe bei beiden Finalteilnehmern. Neuruppin liegt von Krieschow knapp 200 Kilometer entfernt. Eine Anreise per Auto dauert ungefähr zweieinhalb Stunden - ein Grund, weshalb einige Fans aus der Lausitz auf eine Anreise verzichten.

Alles Wichtige zum Landespokalfinale zwischen Mahlsdorf und dem BFC Dynamo Am Samstag (12:30 Uhr) duellieren sich Fünftligist Eintracht Mahlsdorf und Regionalligist BFC Dynamo um den Titel im Berliner Landespokal. Alle wichtigen Infos zum großen Finale in der Übersicht - inklusive des Livestreams auf rbb24.de. Am Samstag (12:30 Uhr) duellieren sich Fünftligist Eintracht Mahlsdorf und Regionalligist BFC Dynamo um den Titel im Berliner Landespokal. Alle wichtigen Infos zum großen Finale in der Übersicht - inklusive des Livestreams auf rbb24.de. mehr

Gibt es noch Tickets?

Der Ansturm auf die Finaltickets ist groß: Aktuell sind online [flb-pokalfinale.reservix.de] nur noch Karten für den Stehplatzblock F vorhanden. 1.800 Tickets wurden bis Donnerstagmittag verkauft, eine Tageskasse wird es nicht geben. Wer noch ohne Karte ist, wird unter dem obigen Link oder an allen Reservix-Vorverkaufsstellen fündig.

Gibt es eine TV-Übertragung?

Die gute Nachricht für alle, die kein Ticket für Samstag ergattern konnten: rbb|24 überträgt die Partie zwischen Krieschow und dem RSV Eintracht online in voller Länge im Livestream. Ab 14:25 Uhr sind die Kameras und das Kommentatoren-Team in Neuruppin auf Sendung.



Für alle, die den regionalen Amateurfußball in seiner ganzen Pracht erleben wollen, gibt es die große Konferenz der ARD zum Finaltag der Amateure in der ARD. Die beinhaltet alle Landespokal-Finalspiele und läuft ab 12 Uhr bis in den Abend hinein sowohl im TV als auch in der ARD-Mediathek.