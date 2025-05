Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören: Hertha BSC will Saisonendspurt in Münster fortsetzen Stand: 09.05.2025 18:35 Uhr

Seit sieben Spielen ist Hertha BSC in der 2. Bundesliga mittlerweile ungeschlagen. Bei Preußen Münster wollen die Berliner diese Serie am Freitagabend zum Auftakt des vorletzten Spieltages ausbauen. Das Spiel live im Audio-Stream.

Mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Münster eröffnen die Fußballer von Hertha BSC am Freitagabend (18:30 Uhr) den 33. und damit vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga. Die Ausgangslagen der beiden Kontrahenten sind dabei sehr unterschiedlich: Während Herthas Trainer Stefan Leitl seiner Mannschaft mit Blick auf die kommende Saison vorsorglich eine "Gewinner-Mentalität implementieren" will, steckt Münster mitten im Abstiegskampf.

Hertha im Flow, Münster in Abstiegssorgen

Zwar konnten die Westfalen vergangenes Wochenende völlig überraschend einen 5:0-Kantersieg in Magdeburg feiern, dennoch stehen sie in der Tabelle aktuell auf dem Relegationsplatz 16. Ihre Berliner Gäste hingegen reisen am Freitag mit dem Selbstvertrauen aus zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage ins Münsteraner Preußenstadion. Folglich sind die Berliner, die sich nach einer insgesamt turbulenten bis schwachen Saison zuletzt deutlich verbessert zeigten, am Freitagabend klar der Favorit.



Verzichten muss Hertha auf der Jagd nach dem 13. Saisonsieg auf seinen Kapitän. Weil Innenverteidiger Toni Leistner vergangenes Wochenende seine fünfte Gelbe Karte kassierte, darf er in Münster nicht auflaufen.



Dazu fehlen Trainer Leitl eine ganze Reihe an Spielern verletzungsbedingt, wovon zwei Ausfälle besonders schwer wiegen: Weil Torwart Tjark Ernst beim Aufwärmen unglücklich auf seine Hüfte fiel und auch Stellvertreter Marius Gersbeck ausfällt, kommt Dennis Smarsch zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Für den dritten Berliner Torwart ist es das erste Spiel im Hertha-Trikot seit der Saison 2019/20 und das erste Pflichtspiel seit dem Herbst 2023.





So startet Hertha gegen Münster



Smarsch - M. Dardai, Gechter, Bouchalakis - Zeefuik, Demme, Kenny - Maza, Cuisance - Scherhant, Reese







Sendung: rbb24, 09.05.2025, 21:45 Uhr