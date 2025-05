Regionalliga Nordost Elfmeter sichert BFC Dynamo Sieg gegen Hertha BSC II in der Regionalliga Nordost Stand: 09.05.2025 21:57 Uhr

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost am 33. Spieltag eine Niederlage kassiert. Quasi zeitgleich, während Herthas Zweitligamannschaft bei Preußen Münster verlor, musste ihre Zweitvertretung am Freitagabend eine 1:2-Heimniederlage gegen den BFC Dynamo hinnehmen.

Schneller Rückstand in beiden Halbzeiten

Bereits in der sechsten Minute gerieten die Gastgeber im Duell gegen die Stadt- und Tabellennachbarn hierbei in Rückstand. Mit seinem zweiten Saisontor brachte Dynamos Defensivmann Ben Meyer die Gäste mit 1:0 in Führung. Hertha hatte es anschließend Oliver Rölke zu verdanken, dass das Spiel auch mit Blick auf das Ergebnis bis zur Pause wieder ausgeglichen war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf der 20-jährige Stürmer zum 1:1-Ausgleich und Pausenstand.



Aber auch in der zweiten Halbzeit dauerte es anschließend nicht lange, bis der BFC Dynamo die Hertha erneut in Rückstand brachte. In der 56. Minute war es Mittelstürmer Rufat Dadashov, der vom Elfmeterpunkt verwandelte und nicht nur seinen 13. Saisontreffer, sondern vor allem die 2:1-Führung für den BFC Dynamo markierte. Diese konnte Hertha in der Folge nicht erneut kontern. Während der BFC Dynamo sich in der Tabelle – zumindest für den Moment – an Altglienicke vorbei auf Platz acht schiebt, bleibt Hertha auf Rang zehn.

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.05.2025, 21:15 Uhr