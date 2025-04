40. Ende 2. Drittel

39. Dann raufen Moritz Müller und Ty Ronning. Die Referees gehen schnell dazwischen, trennen die Streithähne und verzichten dann darauf, Strafen zu verteilen.

38. Während dieser Strafzeit sind die Hausherren gefährlicher. Aus allerbester Position schießt Blaine Byron ganz knapp vorbei, weil Justin Schütz das erfolgreich mit der Schläger arbeitet und dazwischenfunkt. Kurz darauf dürfen die Eisbären ihre Reihen wieder auffüllen. Von der Strafbank kommend, schaltet sich Adam Smith ein und vergibt die Chance.

37. In Unterzahl schaffen sich die Eisbären Entlastung, nehmen Zeit von der Uhr. Aus dem linken Bullykreis kommt Yannick Veilleux zum Schuss. Den pariert Július Hudáček.

36. Adam Smith Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Adam Smith (Eisbären Berlin)

Erstmals öffnet sich die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich Adam Smith nach einem Halten gegen Juhani Tyrväinen einfinden.

35. Rechts von der blauen Linie bringt Tim Wohlgemuth den Puck zum Tor. Das Ding wird abgefälscht. Louis-Marc Aubry lauert im Slot. Letztlich springt das Hartgummi vom rechten Oberarm des Berliner Goalies zur Seite weg.

33. Korbinian Geibel Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 2:1 durch Korbinian Geibel

An der Bande links hinter dem Tor verlagert Blaine Byron das Spiel klug, findet über die Bande Korbinian Geibel. Am rechten Bullykreis hat dieser viel Platz, kann in Ruhe Maß nehmen und trifft mit seinem Handgelenkschuss flach ins lange Eck. Für den Verteidiger ist das der zweite Playoff-Treffer in dieser Saison.

31. Louis-Marc Aubry tanzt in den rechten Bulylkrteis, spielt mit der Rückhand in die Mitte. Im Slot schließt Parker Tuomie direkt ab und scheitert an Jake Hildebrand.

30. Nun spielen die Haie wieder gut mit, arbeiten mit Frederik Storm zum Tor. Richtig gefährlich wird das nicht, doch die Domstädter bleiben auch in der Folge dran.

29. Ty Ronning und Josh Currie prallen unglücklich zusammen, bleiben auf dem Eis liegen. Der Berliner erhebt sich dann als Erster, steckt den Aufprall gut weg. Wenig später steht auch der Kölner Angreifer wieder.

28. Nach der guten Kölner Phase versuchen die Hausherren gerade mit Macht, wieder mehr Kontrolle zu erlangen. Die Eisbären zeigen sich wieder ausgiebiger in der Angriffszone.

26. Erneut erobern die Haie das Spielgerät. In halbrechter Position zieht Parker Tuomie ab. Berlins Goalie Jake Hildebrand blockt ab. Louis-Marc Aubry setzt nach, bekommt die Scheibe aber nicht unter Kontrolle.

24. Alexandre Grenier Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:1 durch Alexandre Grenier

Hinter dem eigenen Tor zögert Kai Wissmann zu lange, bekommt dann Druck von Gregor MacLeod, der die Scheibe abfälscht. Der Puck landet bei Alexandre Grenier, der im Slot zunächst mit der Rückhand an Jake Hildebrand, aber eine zweite Chance bekommt und nun den Weg ins Tor findet. Der Kanadier, einst auch mal ein Eisbär, trifft zum zehnten Mal in diesen Playoffs.

24. Olivier Galipeau Bringt den nächsten Berliner Torschuss an und scheitert an Július Hudáček.

22. Liam Kirk möchte gleich wieder den ersten Akzent setzen, schießt praktisch von der Grundlinie aus massiv ungünstigem Winkel. Július Hudáček ist aufmerksam und lässt sich nicht ins Bockshorn jagen.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten führen die Eisbären Berlin im ersten DEL-Finalspiel gegen die Kölner Haie mit 1:0. Der Titelverteidiger legte einen Blitzstart hin, wirbelte den Gegner gleich mit dem ersten Angriff gehörig durcheinander und ging nach 25 Sekunden in Führung. Danach drückten die Hausherren weiter, besaßen noch mehr gute Gelegenheiten. Nur ganz allmählich kamen dann auch die Gäste zur Geltung, kreierten eigene Offensivaktionen und verzeichneten durchaus Gelegenheiten zum Ausgleich. Der wäre freilich nicht verdient gewesen, aber diese Lebenszeichen waren wichtig für die Rheinländer. Noch ist also nichts verloren für den KEC. Aber ohne Frage haben die Eisbären phasenweise sehr dominiert, die bislang 14:7 Torschüsse sind Beleg für die Kräfteverhältnisse auf dem Eis.

20. Ende 1. Drittel

18. Eine springende Scheibe verfehlt den Schläger von Moritz Müller. Ty Ronning macht sich auf den Weg. Doch für die Haie ist ja noch Brady Austin da, der klärend eingreifen kann.

17. Auf der Gegenseite taucht Gabriel Fontaine mal wieder im rechten Bullykreis auf, visiert diesmal das lange Eck an. Július Hudáček pariert.

15. MacLeod ans Gestänge! Justin Schütz setzt an der Bande hinter dem Tor nach, legt auf diese Weise für Gregor MacLeod auf, der rechts vor der Kiste nicht lange fackelt und den rechten Pfosten trifft.

14. Links von der blauen Linie zieht Jan Luca Sennhenn ab, nutzt den Verkehr in der Schussbahn. Der Puck aber rauscht links vorbei. Im Nachsetzen hat Maximilian Kammerer kein Glück.

12. Nach einem Zuspiel von Ty Ronning feuert Frederik Tiffels aus spitzem Winkel. Bei guter Sicht macht Július Hudáček sichere Beute.

11. Kirk an den Pfosten! Nach einem Zuspiel von Yannick Veilleux schießt Liam Kirk aus dem rechten Bullykreis aufs kurze Eck. Der Schoner von Július Hudáček ist im Weg. Doch Kirk holt sich selbst den Abpraller und trifft anschließend den linken Pfosten.

10. Lean Bergmann spaziert zwischen den Bullykreisen nach links, hat Veli-Matti Vittasmäki an den Fersen und trifft unter Bedrängnis letztlich das Außennetz.

9. KEC-Kapitän Moritz Müller schaltet sich jetzt mit ein, schafft es problemlos in die Angriffszone. Sein abgefälschter Schuss fliegt dann nicht so weit an der Kiste vorbei.

8. Gabriel Fontaine ist rechts neben dem Tor unterwegs, hat keinen idealen Winkel. Sein Handgelenkschuss kommt da auch nicht durch.

6. Nach Kräften bemüht sich der KEC, hier Akzente zu setzen. Maximilian Glötzl macht sich um den zweiten Kölner Torschuss der Partie verdient. Wirklich in Gefahr gerät Jake Hildebrand dabei nicht.

5. Sofort halten die Berliner wieder dagegen. Ty Ronning leitet zu Frederik Tiffels weiter, der diagonal vors Tor spielt. Der Pass kommt nicht ideal für Leo Pföderl, der entsprechend nicht viel draus machen kann.

4. Nun melden sich die Gäste erstmals zu Wort. Nach einem Zuspiel von Frederik Storm feuert Juhani Tyrväinen in halbrechter Position sofort, scheitert mit seinem Flachschuss an Jake Hildebrand.

3. Erneut ist das die eben erfolgreiche Reihe. Liam Kirk spielt den Diagonalpass in den rechten Bullykreis. Dort bringt Gabriel Fontaine den Onetimer an, setzt den aber knapp über den linken Torwinkel.

2. Berlin bleibt dran, bestimmt das Geschehen auch im weiteren Verlauf. Die Haie haben Mühe, hier ins Spiel zu finden.

1. Liam Kirk Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 1:0 durch Liam Kirk

Nicht einmal eine halbe Minute benötigen die Hausherren für diesen Blitzstart. Über rechts stürmt Yannick Veilleux in die Angriffszone, zieht dann durch den rechten Bullykreis Richtung Mitte, spielt mit der Rückhand in den Slot. Dort schießt Gabriel Fontaine direkt, scheitert aber an Július Hudáček. Den Abpraller bugsiert Liam Kirk dann in den Kasten und erzielt seinen fünften Treffer während dieser Playoffs.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen Marian Rohatsch und Sean MacFalane sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Maksim Cepik und Kai Jürgens zur Hand.

Aufseiten der Gäste gibt es im Vergleich zum Montag keine großartigen Änderungen. Einzig Louis-Marc Aubry und Marco Münzenberger tauschen die Plätze in ihren Sturmreihen. Im Tor setzt Kari Jalonen natürlich wieder auf Július Hudáček.

Seit ihrer letzten Halbfinalpartie hatten die Eisbären neun Tage Pause. Im Vergleich zur letzten Partie in Mannheim macht in der vierten Sturmreihe Maxim Schäfer zugunsten von Matěj Leden Platz. Darüber hinaus hat Serge Aubin für die Position des Backup-Goalies Jonas Stettmer wieder zur Verfügung. Zwischen den Pfosten steht wieder Jake Hildebrand.

Bevor die Finalserie beginnt, ist natürlich von Interesse, wie die bisherigen Duelle während dieser Spielzeit verlaufen sind. Gleich zu Saisonbeginn gewannen die Eisbären in Köln mit 6:2. Die Haie revanchierten sich im Dezember mit einem 3:2-Erfolg hier in der Uber Arena. Einen Monat später behauptete sich der KEC auch daheim (5:3). Im letzten Aufeinandertreffen gab es im Februar einen Berliner 5:4-Heimsieg. Beide Mannschaften haben also zwei Partien für sich entschieden – und jeweils eine davon auswärts.

Köln hatte die reguläre Saison als Sechster beendet, schaffte es also ebenfalls direkt ins Viertelfinale. Dort wurden die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:2 bezwungen. In der Halbfinalserie gab es das identische Resultat. Der Weg dorthin aber war beschwerlicher, weil der Hauptrundenerste Ingolstadt trotz zwischenzeitlicher Ladehemmungen ein ernstzunehmender Gegner war. In Spiel sechs am Montag mussten die Haie zum zweiten Mal während dieser Playoffs in die Verlängerung und behielten wie schon in Spiel drei gegen Bremerhaven mit 3:2 die Oberhand.

Als Hauptrundenzweite sind die Eisbären in die Playoffs gelangt. Seither haben die Hauptstädter nur eine Partie verloren – Spiel drei in der Viertelfinalserie zu Hause gegen die Straubing Tigers (1:2). In der darauffolgenden Begegnung bestritten die Berliner ihre einzige Verlängerung, gewannen mit 4:3 und die Serie letztlich 4:1. Im Halbfinale gegen die Adler Mannheim ließ der Titelverteidiger gar nichts anbrennen und schickte die Kurpfälzer mit einen Sweep in den Urlaub.