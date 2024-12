Im Liveticker Im Liveticker: Energie Cottbus empfängt Hansa Rostock zum Ostderby Stand: 15.12.2024 12:37 Uhr

Mit Spannung erwartet: Hansa Rostock ist zu Gast in der Lausitz (Anstoß 13:30 Uhr). Für Energie Cottbus geht es um die Rückeroberung der Drittliga-Tabellenspitze. Wegen Sicherheitsvorkehrungen erhält das Ostduell zusätzliche Brisanz.

Fußball-Drittligist Energie Cottbus will am Sonntag mit einem Sieg gegen Hansa Rostock die Tabellenführung zurück erobern (ab 13:30 Uhr im Liveticker). Diese übernahm vorübergehend Dynamo Dresden, das am Freitag Waldhof Mannheim 2:1 besiegte.



Das Ostduell in der Lausitz gilt dabei als Hochsicherheitsspiel. Mehrere Polizei-Hundertschaften sind vor Ort. Das Cottbuser Stadion ist weiträumig abgesperrt. Im Gästeblock gibt es keinen Alkohol.

Hansa-Trainer früher bei Energie Cottbus

Derweil ist über die Mannschaft des FC Energie diese Woche eine Grippewelle hereingebrochen. Es hatte so viele Spieler erwischt, dass das Freitags-Training komplett gestrichen worden war. "Es wurde nur individuell trainiert. Ein paar Jungs haben noch ein bisschen Passspiel gemacht", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz.



Sein Amtskollege auf Rostocker Seite, Daniel Brinkmann, kennt den Standort Cottbus aus seiner Zeit als Spieler. Von 2012 bis 2014 spielte er für den FC Energie. "Das wird sicher eine sehr ansprechende Stimmung, sehr hitzig", sagte Brinkmann. Wichtig sei es, "dass wir diesen Derby-Charakter auf den Platz bekommen".



Unter Brinkmann, der das Team nach dem 13. Spieltag übernahm, hat sich die Hansa-Mannschaft stabilisiert. "Wir haben es geschafft, unser Selbstbewusstsein so weit aufzubauen, dass wir mit einer breiten Brust nach Cottbus fahren können", sagte der Trainer.



Brinkmann hatte nur das erste Spiel beim SC Verl (0:1) verloren. Danach folgten drei Siege. Hansa kletterte aus der Abstiegszone bis auf Rang acht.

Das Spiel im Liveticker

