Zweite Fußball-Bundesliga Hertha gewinnt Absteiger-Duell auf Schalke mit 2:1 Stand: 08.10.2023 15:26 Uhr

Dank eines gut aufgelegten Fabian Reese und schlechter Chancenverwertung der Gastgeber hat sich Hertha BSC auf Schalke einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Mit 2:1 gewannen die Berliner gegen kriselnde Gelsenkirchener.

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga hat Hertha BSC einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Die Berliner gewannen das Duell der Absteiger gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 (1:0) und kletterten somit wieder in die obere Tabellenhälfte. Die Treffer für die Gäste erzielten Smail Prevljak (41.) und Fabian Reese (52.).

Schwergewichte auf Formsuche Die Partie Schalke gegen Hertha (Sonntag, 13:30 Uhr) ist das Zweitliga-Duell der taumelnden Topklubs. Der Abwärtstrend der Gastgeber scheint zurzeit noch ernster, vor allem in der Defensive tun sich Abgründe auf. Hat Hertha gar leichtes Spiel?mehr

Hertha mit mehr Spielanteilen

Während die Fans auf den Rängen der ausverkauften Arena für absolute Bundesliga-Kulisse sorgten, zeigten auf dem Rasen beide Mannschaften in der Anfangsphase schnell, warum sie derzeit Probleme haben. Es mangelte ihnen an Konzentration und sie häuften Fehlpässe, Missverständnisse und einfache Ballverluste an.



Im weiteren Verlauf hatte Hertha zwar mehr Spielanteile, Schalke jedoch die besseren Chancen. Die beste Möglichkeit ließ Dominick Drexler liegen, der nach einem schönen Spielzug völlig frei vor Herthas Tor im Strafraum an den Ball kam, diesen dann aber etwas ungeschickt auf die Tribüne drosch (26.). Die Berliner kamen hingegen nur selten in aussichtsreiche Positionen und wussten lange nichts mit ihrem Ballbesitz anzufangen. Erst eine Einzelaktion des Flügelspielers Fabian Reese brachte in der 40. Minute den ersten richtig guten Torabschluss der Gäste. Den konnte der Schalke-Keeper Justin Heekeren jedoch ins Seitenaus abwehren.



Den darauffolgenden Einwurf brachte Reese weit in den Strafraum, wo der Ball zwar vorerst geklärt werden konnte, dann aber wieder bei Reese auf dem rechten Flügel landete, der ihn erneut hereingab. Die Flanke des Ex-Schalkers wurde abgefälscht und landete im Strafraum beim Hertha-Stürmer Smail Prevljak. Der wurde von seinem Gegenspieler nicht eng genug verteidigt, bekam den Fuß an den Ball und verwandelte so aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Berliner (41.).

Reese tunnelt zum zweiten Treffer

Nach der Pause gelang es Hertha dann schnell, nachzulegen. Wieder ging dem Treffer eine hervorragende Einzelaktion von Reese voraus, der dieses Mal allerdings selbst traf. Der 25-Jährige tunnelte auf dem linken Flügel seinen Gegenspieler und lief in den Strafraum ein, wo sein Abschluss aus spitzem Winkel unter den Händen des Gelsenkirchener Torhüters Heekeren durchrutschte (52.).



Schalke arbeitete danach am Anschluss und erarbeitete sich einige Großchancen. Die Gastgeber scheiterten dabei aber immer wieder an der solide stehenden Berliner Defensive und dem starken Schlussmann Tjark Ernst. Doch mit fortschreitender Spielzeit ließ die Konsequenz und Intensität, mit der Hertha verteidigte, langsam nach. Und so kamen die Gelsenkirchener in der 80. Minute doch noch zum Anschluss. Der eingewechslte Yusuf Kabadayi vollendete einen Konter eiskalt, er traf an Ernst vorbei ins rechte Eck.



Danach zitterten die Berliner noch mal, denn die Hausherren machten angefeuert von den mehr als 60.000 Zuschauer noch einmal richtig Druck. Doch es gelang Hertha, die Führung über die Zeit zu bringen und wichtige drei Punkte mit zurück in die Hauptstadt zu nehmen.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 08.10.2023, 18 Uhr