DTM DTM: Gounon startet perfekt ins Lausitzring-Wochenende Stand: 23.05.2025 21:36 Uhr

Starkes Statement von Jules Gounon (Frankreich) am Dekra Lausitzring: Beim Auftakt zum zweiten DTM Stopp war der Mercedes-AMG-Pilot am Donnerstag in beiden Freien Trainings schnellster Fahrer und erzielte in der zweiten Session mit 1:20,595 Minuten die Tagesbestzeit. "Ein guter Start ins Wochenende! Wichtig war es, das Auto optimal für das Qualifying einzustellen. Das ist uns gelungen. Ich mag den Lausitzring. Mit seinen langsamen, technisch anspruchsvollen Kurven, den schnellen Geraden und der tückischen Mauer ist er sehr speziell", erklärte der 30-Jährige vom Mercedes-AMG Team Mann-Filter.



Ben Dörr (Butzbach) beendete das Freie Training im McLaren 720S GT3 Evo mit dem hauchdünnen Rückstand von 0,011 Sekunden auf Platz zwei. "Mir ist eine super Runde gelungen. Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit in die Fahrzeugabstimmung gesteckt, das zahlt sich Stück für Stück aus. Dazu haben wir den Peak des Reifens perfekt getroffen, damit hatten wir vergangenes Jahr oft Probleme. Natürlich war es nur ein Training, aber die Entwicklung stimmt und das fühlt sich gut an", freute sich Dörr. Dritter wurde Lucas Auer (Österreich) vom Mercedes-AMG Team Landgraf, Rang vier belegte Thierry Vermeulen (Niederlande) im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. Lokalmatador Maximilian Paul (Dresden) fuhr im Lamborghini Huracán GT3 Evo2 von Paul Motorsport die fünftschnellste Zeit.

Angetrieben von 600 Pferden über den Asphalt des Lausitzrings Die DTM macht ihren zweiten Saisonstopp. Am Wochenende ist die Rennserie auf dem Lausitzring zu Gast. Sie ist nicht das einzige Motorsport-Highlight in diesen Tagen - auch Renntrucks mit rund 1.100 PS sind zu sehen. Von Andreas Friebel Die DTM macht ihren zweiten Saisonstopp. Am Wochenende ist die Rennserie auf dem Lausitzring zu Gast. Sie ist nicht das einzige Motorsport-Highlight in diesen Tagen - auch Renntrucks mit rund 1.100 PS sind zu sehen. Von Andreas Friebel mehr

15 Fahrer innerhalb von 0,5 Sekunden

Das erste Freie Training am Donnerstagmittag nutzten die meisten Teams, um das Setup der Fahrzeuge an das Strecken-Layout des Lausitzrings anzupassen. Mit 1:20,623 Minuten fuhr Gounon die schnellste Runde. In der zweiten Session am Nachmittag standen auch Qualifying Simulationen auf dem Programm. Auer legte als Erster vor und hielt lange Zeit die Bestmarke. Rund acht Minuten vor Schluss übernahm Dörr die Führung, ehe Gounon kurze Zeit später die Top-Zeit des Tages gelang. In beiden Trainings-Sessions waren die Abstände denkbar knapp, die ersten 15 Fahrer lagen innerhalb von gut 0,5 Sekunden.



Das erste Qualifying am Dekra Lausitzring wird am Samstag um 9:05 Uhr gestartet.

Sendung: rbb24, 23.05.2025, 22 Uhr