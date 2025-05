Wasserspringen Wasserspringen-Europameisterschaft: Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez holen Gold Stand: 23.05.2025 16:55 Uhr

Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben dem Deutschen Schwimm Verband (DSV) am zweiten Tag der Europameisterschaften in Belek die erste Goldmedaille beschert. Im Mixed-Synchronwettbewerb von 3-m-Brett setzten sich die Vereinskollegen vom Berliner TSC mit 289,74 Punkten hauchdünn vor Chiara Pellacani und Matteo Santoro aus Italien (289,71) durch, Bronze ging an die Briten Desharne Bent-Ashmeil und Ben Cutmore (271,80).



Hentschel (23), Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, hatte zum EM-Auftakt am Donnerstag mit Pauline Pfeif (Berlin), Ole Rösler (Rostock) und Moritz Wesemann (Halle) bereits Silber im Mixed-Wettbewerb gefeiert. Hentschel steht auch im Finale vom 1-m-Brett am Freitagnachmittag (16:15 Uhr).

In Belek finden die Wettkämpfe unter freiem Himmel statt. Dies könnte eine gute Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 sein, nach heutigem Stand finden die Wettkämpfe im Wasserspringen bei den nächsten Sommerspielen ebenfalls im Freien statt. Die EM läuft noch bis zum 28. Mai. Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften in Singapur im Juli.

