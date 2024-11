Nach viermonatiger Pause Hertha: Fabian Reese zurück im Mannschaftstraining Stand: 19.11.2024 15:02 Uhr

Herthas Schlüsselspieler Fabian Reese ist in das Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten zurückgekehrt. Wie Hertha BSC auf seiner Webseite mitteilte, trainierte der 26-Jährige am Dienstag erstmals nach viermonatiger Verletzungspause wieder mit dem Team.



Reese hatte sich im Juli im Testspiel bei Energie Cottbus (2:2) am Sprunggelenk schwer verletzt und sich einer Operation unterziehen müssen.

Das Reese-Comeback rückt näher – so könnte er den Fiél-Fußball vollenden Das Comeback ist für Fabian Reese, Hoffnungsträger von Hertha BSC, nach langer Verletzungspause in Sichtweite. Was bedeutet das für den Fußball von Trainer Fiél und welche Rolle könnte er beim Kampf um den Aufstieg einnehmen? Von Marc Schwitzkymehr

Wann Reese wieder einsatzfähig ist, bleibt unklar

In der vergangenen Saison hatte der Linksaußen in 35 Pflichtspielen 13 Treffer für Hertha BSC erzielt und daneben 17 Tore vorbereitet. Wann Trainer Cristian Fiel wieder auf Reese zurückgreifen kann, ist noch unklar.



Am Samstag (13 Uhr) steht für den Tabellen-Elften das Duell mit Aufsteiger SSV Ulm an, knapp eine Woche später gastieren die Berliner in der zweiten Bundesliga beim 1. FC Magdeburg. Im DFB-Pokal steht am 4. Dezember das Auswärtsspiel beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln an.



Sendung: rbb24|Inforadio, 19.11.2024, 15:15 Uhr