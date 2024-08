4:3 in Kaiserslautern Hertha BSC gewinnt Sieben-Tore-Spektakel in Kaiserslautern Stand: 31.08.2024 22:45 Uhr

Hertha BSC ist der zweite Saisonsieg gelungen. In Kaiserslautern setzten sich die Berliner in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:3 (1:2) durch. Offensiv bot das Team von Cristian Fiél großes Spektakel - hinten war der Hauptstadt-Klub sehr oft sehr offen.

Sieben Tore und viele spektakuläre Wendungen: Hertha BSC hat sich in einem nervenaufreibenden Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga vorgearbeitet. Die Berliner gewannen am Samstagabend mit 4:3 (1:2) und haben nach dem zweiten Saisonsieg nun wie die Pfälzer sieben Punkte gesammelt.



Für Hertha waren zweimal Luca Schuler (28./64. Minute), Derry Scherhant (51.) und Michael Cuisance erfolgreich, dem in der 79. Minute der Siegtreffer gelang. Auf Seiten des FCK trafen Philipp Klement (32. Minute), Aaron Opoku (45.) und Boris Tomiak (68.).

Hertha verleiht Bradley Ibrahim in die dritte englische Liga mehr

Lautern startet selbstbewusst

Hertha war direkt gefordert - und zwar vorrangig in der Defensive. Das lag zuvorderst an Kaiserslautern. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen gaben den Pfälzern einen spürbaren Push, das Heimpublikum auf dem Betzenberg tat sein Übriges. Das erste Ausrufezeichen: Nach acht Minuten köpfte Daniel Hanslik den Ball nach einer Ecke an die Querlatte.



Hertha wackelte, aber fiel (zunächst) nicht. Im Gegenteil, das Team berappelte sich eindrucksvoll. Nach einer Viertelstunde übernahmen die Berliner in einer intensiven Partie zusehends die Kontrolle und erarbeiteten sich Chancen. Dabei zeigte sich bereits das spielbestimmende Muster: So unsicher das Team von Cristian Fiél das ein ums andere Mal hinten wirkte, so zielsicher spielte es immer wieder nach vorne.

Offensiv zielstrebig, defensiv durcheinander

Nach 18 Minuten hätte Derry Scherhant - nachdem er den Ball selbst Richtung Strafraum getrieben hatte - nach Flanke von Michal Karbownik per Kopf das 1:0 erzielen können, eigentlich sogar müssen. Passte in diesem Fall schon die Kombination, Scherhants Timing im letzten Moment aber nicht, so stimmte nach einer knappen halben Stunde alles: Da beendete Jonjoe Kenny einen Flankenlauf mit einem perfekten Chipball auf Luca Schuler, der vom Elfmeterpunkt zum 1:0 für Hertha einköpfte.

Diese fünf Fußballplätze atmen besonders viel Geschichte Die einen möchten so viele Länder wie möglich bereisen, die anderen so viele Fußballplätze wie möglich besuchen. Letzteres ist besser bekannt unter dem Namen Groundhopping. Und Berlin hat für diese Leidenschaft so einiges zu bieten. Von Antonia Hennigsmehr

Was folgte, war jedoch defensives Durcheinander bei den Berlinern. Und das gleich in doppelter Ausführung. Nach 32 Minuten war noch Pech im Spiel - zumindest ein wenig. Eine Ecke flog in den Berliner Strafraum und es begann eine unkontrollierte Kopfball-Flipperei. An deren Ende lag der Ball vor den Füßen von Philipp Klement und so halbherzig die Klärungsaktionen vorher waren, so entschlossen traf er zum 1:1.



Kurz vor dem Pausenpfiff nahm sich Hertha dann aber völlig selbstverschuldet den Lohn für eine ordentliche erste Hälfte. Linus Gechter spielte im Aufbau einen Ball, für den das Wort Katastrophenpass erfunden wurde. Statt bei Diego Demme landete er genau in den Füßen von Hanslik, der Aaron Opoku losschickte. Der schloss von der Strafraumgrenze ab - und vom Innenpfosten klatschte der Ball zum 1:2 aus Berliner Sicht ins Tor.

Cuisance mit dem umjubelten Schlusspunkt

Es war der Schlusspunkt einer wilden ersten Hälfte und die zweite sollte ihr in Nichts nachstehen. Zunächst glänzte da - hinein in eine Lauterer Druckphase - wieder die offensive Hertha. Scherhant traf aus spitzem Winkel zum 2:2 und die Berliner setzten nach. Kenny erzielte fast selbst die Führung, ehe er sie vorbereitete: Wie schon beim 1:1 servierte er ideal für Schuler, der dieses Mal aus fünf Metern mit dem Fuß zum 3:2 einschob (64.).



Doch wieder hielt die Führung nur für vier Minuten. Weil wieder die defensive Hertha das einriss, was sie offensiv aufgebaut hatte. Boris Tomiak wackelte Deyovaisio Zeefuik aus, bis der auf dem Boden saß. Keeper Tjark Ernst versuchte noch Schlimmeres zu verhindern, doch es war zu spät: Aus kurzer Distanz prallte der Schuss von seiner Hand an die Latte und zum 3:3 ins Tor (68.).



Das Spektakel ging danach ungebremst weiter. Tore? Auf beiden Seiten jederzeit möglich und das vielfach. Doch es fiel - ob der freien Räume kaum zu fassen - nur noch eins. Die finale Mickael-Cuisance-Show ließ die 4.000 Hertha-Fans im Gästeblock jubeln. Er ließ seine Gegenspieler aussteigen und traf dann aus rund zehn Metern zum 4:3-Auswärtssieg.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.08.2024, 20:30 Uhr