Fußball-Landespokal der Frauen Hertha BSC feiert Kantersieg, auch Viktoria zieht in die zweite Runde ein

Die Berliner Frauen-Regionalliga-Teams haben ihre Aufgaben in der ersten Runde des Fußball-Landespokals souverän gelöst. Hertha BSC feierte am Mittwochabend ein regelrechtes Tor-Festival und gewann mit 20:0 (13:0) bei Blau-Weiss Spandau.



"Bei so einem Pokal-Spiel gegen eine unterklassige Mannschaft ist es wichtig, seriös aufzutreten und ans eigene Leistungslimit zu gehen. Wir haben den Ball schön laufen lassen und unsere Tore gemacht", sagte Hertha-Trainer Manuel Meister nach der Partie im Gespräch mit rbb|24. Gleichzeitig fand er lobende Worte für das gegnerische Team und ihren Trainer, die "positiv geblieben" seien "und bis zum Schluss nicht aufgegeben" hätten. "Sie haben sich für jede gelungene Aktion selbst gefeiert – so muss das bei so einer Konstellation im Pokal auch sein."



Außerdem hob Meister hervor, dass gerade Spielerinnen, die im Liga-Betrieb noch nicht all zu viele Minuten gesammelt haben, ihre Chance genutzt und sich gut präsentiert hätten. Der Konkurrenzkampf bei den Hertha-Frauen sei erfreulich groß, so Meister.

Auch Viktoria gewinnt souverän

Nicht derart deutlich, aber dennoch ohne große Probleme, setzte sich Viktoria Berlin durch: Beim FFC Berlin 2004 gewann der Regionalligist mit 3:0. Louise Trapp erzielte bereits in der 3. Minute den wegweisenden ersten Treffer für ihre Mannschaft, ehe Vanessa Lux und Nina Ehegötz im zweiten Durchgang alles klar machten (75., 90.+1).



"Für den Gegner ist so ein Pokal-Spiel gegen ein höherklassiges Team immer ein Highlight. Die haben alles reingeworfen - sind bis ans Limit gegangen. Ich fahre mit ganz viel Respekt zu solchen Spielen, das ist Berliner Fußball", sagte Viktoria-Trainer Dennis Galleski nach dem Schlusspfiff. "Wir haben zwei Mal die Latte getroffen und dann stehen da bei Abschlüssen gefühlt 28 Füße im Weg - da musst du erstmal durchkommen. Dafür braucht man Geduld. Am Ende haben wir unsere Pflicht erfüllt."

Türkiyemspor bereits am Dienstag erfolgreich

Bereits am Dienstagnachmittag waren die Fußballerinnen von Türkiyemspor in die zweite Pokal-Runde eingezogen. Bei Borussia Pankow gewann der Regionalligist mit 4:1, die Tore fielen allesamt in der zweiten Hälfte. Amelia Rugala (58.), Erika Szuh (63., 76.) und Anna Laue (88.) trafen für Türkiyemspor, Caroline Klausch gelang kurz vor Schluss der Ehrentreffer für Pankow (90.).

