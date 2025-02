Eiskunstlauf Hase/Volodin führen Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union bei der WM in Boston an Stand: 25.02.2025 10:50 Uhr

Mit den frisch gekürten Paarlauf-Europameistern Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin als große Hoffnungsträger reist die Deutsche Eislauf-Union (DEU) zu den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston (26. bis 30. März).



Das Berliner Erfolgsduo, das im Vorjahr WM-Bronze gewann, führt das am Dienstag veröffentlichte Aufgebot für den Höhepunkt der vorolympischen Saison an.



Neben den Medaillenanwärtern Hase/Volodin starten im Paarlauf auch die Berliner Annika Hocke/Robert Kunkel, die WM-Fünften von 2024.

"Ganz realisiert habe ich es noch nicht" Zusammen mit ihrem Partner Nikita Volodin eilte die Berlinerin Eiskunstläuferin Minerva Hase zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Jetzt war sie zu Gast im rbb-Fernsehen. Und verriet ihr "Geheimrezept". Zusammen mit ihrem Partner Nikita Volodin eilte die Berlinerin Eiskunstläuferin Minerva Hase zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Jetzt war sie zu Gast im rbb-Fernsehen. Und verriet ihr "Geheimrezept". mehr

Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026

Im Eistanzen wollen die viermaligen deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan einen Olympia-Startplatz erlaufen. Bei den Männern peilt Nikita Starostin das Kür-Finale an. Für den WM-Wettbewerb der Frauen wurde keine deutsche Teilnehmerin gemeldet.



In den USA wird ein Großteil der Startplätze für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo vergeben. Je 24 Quotenplätze für Frauen und Männer sowie Quotenplätze für 16 Paare und 19 Eistanzpaare können die teilnehmenden Nationen erlaufen. Die verbleibenden Olympiastartplätze werden zu Beginn der neuen Saison bei der Olympia-Qualifikation in Peking im September vergeben.

Sendung: rbb24 Inforadio, 25.02.2025, 10:15 Uhr