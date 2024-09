Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Union verpflichtet Ex-Hoffenheimer Robert Skov Stand: 04.09.2024 11:35 Uhr

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat nach dem Abgang von Robin Gosens noch einmal auf der linken Außenbahn nachgelegt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, läuft der zuletzt vereinslose Robert Skov künftig für die Köpenicker auf. Bis zum Ende der vorigen Saison hatte der 28 Jahre alte Däne noch für die TSG Hoffenheim gespielt. Über die Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben.

Unions Transfersommer in der Analyse: Ende gut, alles gut Der (Transfer-)Sommer endete für Union Berlin am Freitag hektisch. Wenige Stunden vor der Deadline gab es noch einmal einige Bewegung im Kader. Der neue Manager Horst Heldt konnte so zwei seiner Aufgaben gerade noch rechtzeitig erfüllen. Von Till Oppermannmehr

Heldt: "Interessanter und flexibler Spieler"

"Ich kenne Union nun schon sehr gut aus den letzten Jahren in der Bundesliga. Zudem habe ich viel Gutes gehört über den Klub und die Menschen. Ich bin froh, nun ein Teil davon zu sein. Wir haben eine anstrengende Saison vor uns, zu der ich gerne meinen Beitrag leisten möchte. Ich freue mich darauf", sagte Skov.



Skov war 2019 nach Hoffenheim gewechselt und kam in 126 Einsätzen auf zwölf Tore und 24 Vorlagen. "Robert ist ein interessanter und flexibler Spieler. Auch seine technischen Fähigkeiten sieht man so nicht oft. Sein Vorteil ist, dass er die Liga bereits gut kennt und uns daher sicherlich schnell helfen kann", sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball.



Bei Union wird Skov neben dem 19 Jahre alten Neuzugang Tom Rothe unter anderem als Ersatz für den am letzten Tag des Transferfensters an die AC Florenz verliehenen Gosens fungieren.



Sendung: rbb24 Inforadio, 04.09.2024, 11:15 Uhr