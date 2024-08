Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Union Berlin leiht Alex Kral an Espanyol Barcelona aus Stand: 07.08.2024 15:31 Uhr

Der Mittelfeldspieler Alex Kral wird in der kommenden Saison bei Espanyol Barcelona spielen. Der Fußball-Bundesligist 1. FC Union einigte sich mit dem Aufsteiger in die spanische La Liga auf ein Leihgeschäft, wie Union am Mittwoch mitteilte.

Heldt: "Wollen Alex die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln"

Der 26-jährige Tscheche war im vergangenen Sommer zu den Köpenickern gekommen und absolvierte insgesamt 32 Partien. Neben 24 Bundesliga-Spielen stand Kral zudem in zwei Partien des DFB-Pokals sowie sechs Begegnungen in der Champions League für Union auf dem Platz.



"Wir wollen Alex weiterhin die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln, um sich weiterzuentwickeln. Bei Espanyol Barcelona wird er auf hohem Niveau spielen und kann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen", sagte Unions Sportchef Horst Heldt. "Wir hoffen, Alex kann die Zeit in Spanien gut für sich nutzen und wünschen ihm für die Saison alles Gute".

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.08.2024, 16:15 Uhr