Isländischer Neuzugang Flügelspieler Jón Dagur Thorsteinsson wechselt zu Hertha BSC

Wenige Tage vor dem Ende der Sommertransferphase hat Hertha BSC noch einmal Verstärkung gefunden. Die Berliner gaben am Dienstagmorgen die Verpflichtung von Offensivspieler Jón Dagur Thorsteinsson bekannt.



Der 25-jährige Isländer wechselt vom belgischen Erstligist Oud-Heverlee Leuven an die Spree. Der Flügelspieler unterschrieb nach Vereinsangaben einen Vertrag bis 2027 bei Hertha.



"Mit Hertha in die Bundesliga zurückkehren"

"Wir haben Jón über einen langen Zeitraum beobachtet. Er hat seine Qualitäten nicht nur in der Jupiler Pro League mit zahlreichen Scorerpunkten unter Beweis gestellt, sondern auch bei der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene überzeugende Leistungen abgeliefert. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich nun für Hertha BSC entschieden hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive zusätzlich erweitert", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.



Thorsteinsson sagte, er sei glücklich in Berlin zu sein. "Mein größtes Ziel ist es, mit Hertha BSC in die Bundesliga zurückzukehren. Dabei will ich dem Team bestmöglich helfen", wird der 25-Jährige in einer Klubmitteilung zitiert.



Der Nationalspieler spielt hauptsächlich auf dem linken Flügel. Auf der Position hatte die Hertha nach dem Ausfall von Fabian Reese Bedarf. Zudem könnte der 26-Jährige den Verein noch in Richtung Bundesliga verlassen. Thorsteinsson ist der zweite Isländer bei Hertha nach Eyjolfur Sverrisson, der von 1995 bis 2003 für die Berliner spielte.



Thorsteinsson, der zuvor auch in Dänemark und England spielte, kam in Belgien in der vergangenen Saison in 40 Pflichtspielen auf jeweils sieben Tore und Vorlagen. Für die Nationalmannschaft gelang ihm im Juni in einem Testspiel der 1:0-Siegtreffer gegen England in Wembley.



