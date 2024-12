Deutsche Meisterschaften Eiskunstlauf-Paar Hase/Volodin verteidigt trotz Stürzen Titel bei Deutschen Meisterschaften Stand: 21.12.2024 17:12 Uhr

Das Berliner Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin hat sich bei der deutschen Meisterschaft in Oberstdorf weit entfernt von der Topform der vergangenen Wochen gezeigt. Nach zwei Stürzen von Hase in der Kür reichte es mit 199,53 Punkten dennoch zur Titelverteidigung.



Hase und Volodin sind weiterhin die größte deutsche Medaillenhoffnung für die Europameisterschaft in der estischen Hauptstadt Tallinn Anfang 2025 sowie für die Weltmeisterschaft im März in Boston. Für Edelmetall muss sich das Duo aber erheblich steigern.



Die letztjährigen EM-Dritten aus Berlin, Annika Hocke und Robert Kunkel, konnten aufgrund einer Verletzung von Hocke nicht an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Standortbestimmung für die Europameisterschaft

Auch bei den Frauen setzte sich in Oberstdorf die Titelverteidigerin durch: Dank einer soliden Kür konnte Kristina Isaev (154,92 Punkte) noch die Führende nach dem Kurzprogramm, Sarah Pesch (136,62 Punkte), vom ersten Platz verdrängen.



Die Männerkonkurrenz entschied Favorit Nikita Starostin mit 220,01 Zählern für sich. Im Eistanzen sicherten sich die Lokalmatadoren Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan ihren vierten DM-Titel überlegen mit 191,68 Punkten.



Die deutsche Meisterschaft war eine wichtige Standortbestimmung für die Europameisterschaft. Die Teilnehmer an den kontinentalen Titelkämpfen gibt die Deutsche Eislauf-Union (DEU) noch am Samstag bekannt.

