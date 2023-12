4:3 in Bremerhaven Eisbären feiern neunten Auswärtssieg in Folge Stand: 08.12.2023 22:28 Uhr

Die Eisbären haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den neunten Auswärtssieg nacheinander gefeiert und ihre Tabellenführung verteidigt.



Am Freitagabend gewannen die Berliner bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Tobias Eder sorgte in der Overtime für die Entscheidung, zuvor hatten Ty Ronning, Manuel Wiederer und Jaedon Descheneau für die Berliner getroffen.



Vor 4.647 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven nutzten die Gäste gleich ihre erste Torchance. Ronning traf bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause. Die Hausherren wurden nun zunehmend gefährlicher und kamen 26 Sekunden vor der ersten Pause durch ein Tor von Ziga Jeglic zum Ausgleich.

Descheneau mit Debüt-Treffer

Kurz nach Wiederanpfiff profitierten die Norddeutschen davon, dass sich die Berliner insgesamt zu viele Zeitstrafen leisteten. Alexander Friesen sorgte im Powerplay für die inzwischen verdiente Bremerhavener Führung. Wiederer konnte für die Eisbären ausgleichen, doch nur 49 Sekunden später erzielte Nicolas Appendino den dritten Treffer der Gastgeber.



Im Schlussabschnitt erhöhten die Eisbären den Druck, Neuzugang Descheneau, der sein Debüt für die Berliner feierte, erzwang mit seinem Tor die Verlängerung. In der Overtime erzielte Eder dann den Siegtreffer des Spitzenreiters.

Die Eisbären Berlin hatten Flügelstürmer Descheneau vor dem Spiel fest für den Rest der Saison verpflichtet. Der 28 Jahre alte Kanadier war Ende November zunächst mit einen sogenannten Try-Out-Vertrag für vier Wochen ausgestattet worden. "Wir sind davon überzeugt, dass er uns direkt weiterhelfen wird. Zudem wird er unserem Kader noch mehr Tiefe verleihen", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer einer Mitteilung zufolge.

Sendung: rbb24, 08.12.2023, 22 Uhr