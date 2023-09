Fußball-Bundesliga Drei Spiele Sperre und Geldstrafe für Union-Stürmer Volland Stand: 07.09.2023 14:12 Uhr

Der 1. FC Union Berlin wird in den nächsten drei Bundesliga-Partien auf seinen Neuzugang Kevin Volland verzichten müssen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, ist der Stürmer vom Sportgericht zu einer Sperre von drei Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden.

Volland sah gegen Leipzig rot

Volland war in der 64. Minute des Ligaspiels gegen RB Leipzig (0:3) am vergangenen Sonntag von Schiedsrichter Daniel Schlager mit einer roten Karte des Feldes verwiesen worden, nachdem er den Leipziger Innenverteidiger Mohamed Simakan bei einem harten Einsteigen mit offener Sohle über dem Knöchel getroffen hatte.



Der 31-Jährige wird den Köpenickern somit in der Bundesliga erst im Oktober beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund wieder zur Verfügung stehen. Ein möglicher Einsatz in der Champions League ist von der Sperre jedoch nicht betroffen.

