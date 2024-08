DFB-Pokal der Frauen DFB-Pokal der Frauen: Hertha zieht gegen Buntentor souverän in die nächste Runde ein Stand: 17.08.2024 16:51 Uhr

Hertha BSC hat einen DFB-Pokal-Auftakt nach Maß gefeiert. Am Samstag besiegten die Herthanerinnen auf dem Stadion auf dem Wurfplatz die Spielerinnen der ATS Buntentor souverän mit 5:0 (2:0). Damit stehen die Herthanerinnen nun in der 2. Runde des Pokalwettbewerbs.



Das Frauen-Team der "Alten Dame" ließ beim Heimsieg kaum etwas anbrennen. Elfie Wellhausen brachte die Mannschaft von Trainer Manuel Meister nach neun Minuten in Führung. Nur eine Minute später stellte Aurelia Haesler auf 2:0. Nach der Pause erhöhte Wellhausen und schnürte dadurch einen Doppelpack (69. Minute). Senanur Yavuz (88.) und Luisa Pausch (92.) sorgten für die endgültige Entscheidung.

Freilos für Turbine

Außer der Hertha haben sich in der vergangenen Saison Viktoria Berlin, Zweitligist Union Berlin, BSG Stahl Brandenburg und Erstligist Turbine Potsdam aus Berlin und Brandenburg für den DFB-Pokal in dieser Spielzeit qualifiziert.



Am Sonntag spielen die Viktoria-Frauen beim SV Henstedt-Ulzburg, BSG Stahl Brandenburg empfängt den Kieler MTV. Am Dienstag sind die Eisernen Ladies beim FSV Gütersloh zu Gast. Turbine Potsdam hat als Bundesligist in der ersten Runde ein Freilos.

