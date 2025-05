4:1 gegen Kasachstan Deutschland gewinnt auch zweites Spiel bei Eishockey-WM gegen Kasachstan deutlich Stand: 11.05.2025 18:48 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Gruppenspiel bei der WM in Dänemark und Schweden für sich entschieden.



Das DEB-Team mit sieben Spielern von den Eisbären Berlin im Aufgebot bezwang Außenseiter Kasachstan nach Rückstand mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Damit startete die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis nach dem 6:1 am Tag zuvor gegen Ungarn mit sechs Punkten gelungen in das Turnier.



Dienstag geht's gegen Norwegen weiter

Vor den Augen von NHL-Star Tim Stützle, der am Samstag in Dänemark gelandet war, fälschte Kapitän Moritz Seider in Herning einen Schuss zum frühen 0:1 ab (4. Minute). Maximilian Kastner glich im ersten Drittel zum 1:1 aus (14.). Wojciech Stachowiak sorgte im zweiten

Durchgang für die erste Führung (35.). NHL-Profi Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks traf zum 3:1 (42.). Lukas Kälble sorgte für den 4:1-Endstand (46.).



Nächster Gegner ist am Dienstag (16:20 Uhr) Norwegen. Im Kampf um das Viertelfinale ist auch ein Sieg gegen die Nordeuropäer Pflicht. Dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch Weltklasse-Angreifer Stützle erstmals bei der WM für die DEB-Auswahl auflaufen.



Sendung: rbb24, 11.05.25, 21:45 Uhr