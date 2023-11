Turnen Cottbus bekommt Trampolin-Weltcup Stand: 02.11.2023 10:31 Uhr

In der Cottbuser Lausitz-Arena wird im kommenden März erstmals ein Trampolin-Weltcup ausgetragen. Seit vielen Jahrzehnten richtet Cottbus erfolgreich den Turn-Weltcup "Turnier der Meister" aus. Nun hat sich der Olympiastützpunkt auch um den Trampolin Weltcup beworben und der Weltverband hat am 2. November grünes Licht für die Veranstaltung im Frühjahr 2024 gegeben.

Land Brandenburg gibt finanzielle Unterstützung

Finanzielle Rückendeckung gibt es dafür vom Land Brandenburg, das die Veranstaltung unterstützt. Erwartet werden Ende März rund 400 Athleten und Betreuer. Darunter ist auch einer der besten deutschen Trampolinspringer, Caio Lauxtermann. Der Cottbuser hat schon mehrfach an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. In diesem Jahr gewann er den Gesamtweltcup im Syncron-Wettbewerb. Er soll das Aushängeschild für den Weltcup werden.



Da bei Weltcups Qualifikationspunkte für die anstehenden Olympischen Spiele in Paris vergeben werden, wird das Niveau beim ersten Trampolin-Weltcup in Cottbus sehr hoch sein. Und das Interesse auch. Ähnlich wie beim "Turnier der Meister", wird mit einer vollen Lausitz-Arena gerechnet. Wann der Ticketverkauf beginnt, soll zeitnah veröffentlicht werden.





