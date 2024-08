Bundesliga-Saison 2024/25 Bundesliga-Saison 2024/25: Christopher Trimmel bleibt Kapitän von Union Berlin Stand: 13.08.2024 15:19 Uhr

Fußball-Bundesligist Union Berlin geht erneut mit Christopher Trimmel als Kapitän in die Saison. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 37-jährige Österreicher wurde wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel erneut berufen.



Der Rechtsverteidiger führt die Hauptstädter damit im siebten Jahr in Serie auf dem Rasen an, angefangen beim Pflichtspielauftakt beim Greifswalder FC im DFB-Pokal am Samstagnachmittag. Trimmel führte die Köpenicker 2019 in die Bundesliga und im Jahr danach drei Mal in Folge in die internationalen Wettbewerbe.



Mannschaftsrat komplett

Rani Khedira fungiert weiterhin als sein erster Stellvertreter. Den Mannschaftsrat komplettieren Frederik Rönnow, Danilho Doekhi, Jerome Roussillon und Paul Jaeckel. Das sechsköpfige Gremium vertritt die gesamte Mannschaft in internen Angelegenheiten, organisiert Veranstaltungen innerhalb des Teams und dient als Ansprechpartner für Trainer, Geschäftsführung und Präsidium.



