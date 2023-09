"World Class Cheerleading Championships" in Los Angeles Britzer Cheerleaderinnen wollen sich USA-Traum mit Crowdfunding-Aktion finanzieren Stand: 16.09.2023 12:02 Uhr

Die Bright Stars Berlin wollen in die USA. Dort finden in Los Angeles im Januar die "World Class Cheerleading Championships" statt. Die Cheerleaderinnen aus Britz haben nur ein Problem: Die Flüge an die US-amerikanische Westküste sind ganz schön teuer.

Die Bright Stars Cheerleaderinnen aus Berlin-Britz haben sich ihren großen Traum erfüllt. Bei den "Bayern Cheermasters" in diesem Sommer sind die "Sis*Stars" nicht nur Erste geworden, sondern haben sich durch den Erfolg auch für die prestigeträchtigen "World Class Cheerleading Championships" in Los Angeles qualifiziert. Hier können sich die Berlinerinnen mit den besten und bekanntesten Cheerleaderinnen aus den USA messen.



"Da sind bekannte All-Stars-Teams aus Amerika dabei. Die sieht man überall und wir wollen sie unbedingt treffen", sagt Trainerin Lena Wilke. "Deswegen ist das schon sehr groß und wir freuen uns schon drauf."

"Der Spirit, die Vibes sind wirklich der Wahnsinn" Wenn am Wochenende im US-amerikanischen Orlando die Cheerleading-WM beginnt, wird auch eine Cottbuserin dabei sein. Im Interview erzählt Aylin Hähnel, was sie in der Lausitz gelernt hat, wie sie ihre Chancen sieht und wie sie zur WM kam.mehr

Es gibt allerdings ein Problem: Das Team der Bright Stars besteht aus aus 26 meist jugendlichen Cheerleaderinnen. Die teuren Flüge an die US-amerikanische Westküste stellen sie vor große Herausforderungen. Damit im Januar wirklich alle Teammitglieder dabei sein können, haben die Bright Stars jetzt ein Crowdfunding Kampagne gestartet.

18.000 Euro würden die Flüge abdecken

Ihr Ziel ist ambitioniert. Insgesamt 18.000 Euro möchte das Team sammeln, um alle Bright Stars mit nach Los Angeles nehmen zu können. Dafür werden die Tänzerinnen kreativ. "Wir haben neulich ein Sommerfest gehabt, da haben unsere Juniors Waffeln verkauft. Außerdem versuchen wir, auf Weihnachtsmärkten mit Ständen präsent zu sein und so an Geld zu kommen. Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten überlegt", sagt Wilke.



Die Crowdfunding-Kampagne im Internet ist schleppend angelaufen. Von den avisierten 18.000 Euro, die für die komplette Abdeckung der Flüge notwendig wären, sind gerade einmal 690 Euro (Stand: 16.09.) zusammengekommen.



Deswegen beschränken sich die Tänzerinnen auch nicht nur auf Geldsammelaktionen mit dem Verein, sondern suchen sich Nebenjobs, um ihren Traum von den USA zu verwirklichen.



"Ausstrahlung! Zack, zack, zack" Tausende Tänzerinnen treffen sich Ende April in Orlando, Florida zur Cheerleading-Weltmeisterschaft. Auch das deutsche Team wird dann an den Start gehen. Die Nationalmannschaft holt sich den letzten Feinschliff in Berlin.mehr

Cheerleading als Familie

Lelia Condemi, Cheerleaderin bei den Bright Stars, nimmt die Mühen gerne in Kauf. "Es ist der Traum jedes Cheerleaders dort mal zu sein", sagt sie. "Für mich ist Cheerleading auch eine große Familie. Wir sind mit unserem Team mitterweile seit elf Jahren zusammen. Das ist also so, als ob man mit der Familie verreisen würde, aber man macht halt Sport."



Der soll neben dem Geldsammeln schließlich auch nicht zu kurz kommen. Die Berlinerinnen wollen ideal vorbereitet sein, wenn sie im Januar nach Los Angeles reisen. Wilke, Condemi und ihre Teamkolleginnen pfeilen schon jetzt an einer neuen Choreografie, um im Januar in Los Angeles - erfolgreiche Finanzierung vorausgesetzt - möglichst erfolgreich durch die Luft zu fliegen.



Sendung: rbb24, 13.09.23, 18 Uhr