Regionalliga Nordost BFC Dynamo stellt Trainer Heiner Backhaus frei Stand: 02.09.2023 21:14 Uhr

Der Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat seinen Trainer Heiner Backhaus mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Das teilte der Verein am Samstagabend mit. Grund dafür sei vereinsschädigendes Verhalten, das aber nicht näher erläutert wurde.

Backhaus hatte die Mannschaft im vergangenen Sommer nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga übernommen. In der aktuellen Saison hatte er mit dem BFC einen guten Start erwischt und zehn Punkte aus den ersten fünf Partien geholt.



Laut einem Bericht des kickers könnte ein Interesse des West-Regionalligisten Alemannia Aachen an dem Trainer der Grund für die Trennung sein. Dort soll er Kandidat auf die vakante Trainerposition sein. Gegenüber dem rbb wollte sich Backhaus am Samstagabend nicht zu den Vorgängen äußern.

Sendung: rbb24, 2.9.2023, 21:45 Uhr