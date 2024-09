Mit Rhein-Ruhr Berlin wird Teil der World University Games 2025 Stand: 02.09.2024 11:06 Uhr

Die Stadt Berlin wird Teil der World University Games 2025 an Rhein und Ruhr. Die drei Sportarten Schwimmen, Volleyball und Wasserspringen werden bei den Welthochschulspielen im Juli 2025 in der Berlin ausgetragen. Für die Stadt sprach nach Angaben der Veranstalter die bestehende Infrastruktur, mit dem neuen Konzept sei die Finanzierung gesichert.



Finanzierung war gefährdet

"Wir sind stolz, ein Teil der größten Multisport-Veranstaltung nach den Olympischen Spielen zu werden und erneut internationalen Spitzensport in der Hauptstadt zu erleben", sagte Iris Spranger (SPD), Senatorin für Inneres und Sport von Berlin.



Die Hauptstadt ergänzt die bisherigen Austragungsorte Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Hagen. Düsseldorf war im Juli nach einer Anpassung des Konzepts gestrichen worden.



Grund für die Anpassungen waren vor allem die inflationsbedingten Mehrkosten in Höhe von rund 28 Millionen Euro. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt im Sportausschuss des Deutschen Bundestages bestätigt, dass die Finanzierung der Welthochschulspiele gefährdet war. Die Veranstaltung mit mehr als 10.000 Teilnehmern hat ein Budget von knapp 160 Millionen Euro, für das in erster Linie das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund zuständig sind.



