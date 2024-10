Bahnrad-WM in Kopenhagen Bahnrad-WM in Kopenhagen: Kluge/Teutenberg holen im Madison einziges Gold für deutsches Team Stand: 20.10.2024 19:29 Uhr

Roger Kluge hat zusammen mit seinem Teampartner Tim Torn Teutenberg bei der Bahnradsport-WM in Kopenhagen für eine Überraschung gesorgt. Im Madison fuhr das Duo zum WM-Titel.

Roger Kluge aus Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) hat mit seinem Partner Tim Torn Teutenberg (Köln) zum Abschluss der Bahnrad-WM in Kopenhagen nach einer souveränen Vorstellung den Titel im Madison gewonnen.



Das neuformierte Duo sorgte bei den Titelkämpfen für den krönenden Abschluss, denn es bescherte dem deutschen Team die einzige Goldmedaille. Der 38-jährige Kluge und der 16 Jahre jüngere Teutenberg holten sich nach einer überragenden Vorstellung über 50 Kilometer mit 76 Punkten souverän den Titel vor Belgien (60) und Dänemark (59). Für Kluge war es der dritte Titel im populären Zweier-Mannschaftsfahren. Zuvor hatte er mit seinem langjährigen Partner Theo Reinhardt 2018 und 2019 triumphiert. In Kopenhagen war Reinhardt dieses Mal nicht dabei, stattdessen sprang der 22-jährige Teutenberg ein und überzeugte auf Anhieb.



Erstmals im Duo - Routinier Kluge und der 16 Jahre jüngere Teutenberg

"Es war mal wieder unerwartet. Dass wir am Ende den Titel sogar überlegen gewinnen, habe ich vor zwei Tagen nicht geglaubt. Wir haben unseren Plan 1:1 umsetzen können", sagte Kluge und ergänzte: "Tim hat sich heute das Herz rausgefahren und gehalten, wo wir hinwollten - jung und ungestüm." Ein Teil des Titels gehe aber auch an Theo Reinhardt, "mit dem ich bis Olympia viel Zeit in diesem Jahr verbracht habe", so Kluge.



Die Entscheidung fiel bei der vorletzten Wertung, als Kluge loszog und sich die entscheidenden Punkte holte. Zuvor hatte das Duo bereits zwei Rundengewinne herausgefahren. Dabei war Kluge erst am Freitag per Auto angereist, doch der Routinier hatte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. "Ich habe Roger als Nachwuchsfahrer immer zugeschaut - jetzt mit ihm Weltmeister zu werden, ist natürlich Wahnsinn", sagte Teutenberg.



Damit wendete das Duo die schlechteste deutsche Bilanz seit 2007 gerade noch ab. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) beendete die Titelkämpfe nach 22 Entscheidungen mit einer Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille.



