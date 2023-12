Afrika-Cup Afrika-Cup: Union Berlin muss im Januar auf Aissa Laidouni verzichten Stand: 27.12.2023 15:18 Uhr

Der 1. FC Union Berlin muss im neuen Jahr vorerst ohne Mittelfeldspieler Aissa Laidouni auskommen. Der Tunesier wird beim Afrika-Cup für seine Nationalmannschaft auflaufen. Das teilte der tunesische Verband am Mittwoch mit.

Laidouni Stammspieler für Tunesien

Der 27-Jährige ist fester Bestandteil der Mannschaft von Nationaltrainer Jalel Kadri, die bei dem Turnier, das an der Elfenbeinküste ausgetragen wird, in der Vorrunde auf Namibia, Mali und Südafrika trifft.



Union muss mindestens in den Pflichtspielen gegen Freiburg, die Bayern und Mainz 05 auf Laidouni verzichten. Sollte seine Mannschaft weit kommen, könnte er sogar bis Mitte Februar fehlen. Das Finale steigt am 11.02. in Abidjan.

Fünf Lehren, die Union aus 2023 ziehen sollte Das neue Jahr steht vor der Tür und der 1. FC Union Berlin will vieles anders machen. Im letzten halben Jahr wurden Schwachstellen deutlich. Vereinspräsident Dirk Zingler und seine Mitarbeiter können daraus einige Lehren ziehen. Von Till Oppermannmehr

Auch Fofana und Herthas Lucoqui auf erweiterter Liste

Noch nominiert werden könnte Laidounis Teamkamerad David Datro Fofana. Er steht auf der erweiterten Kaderliste des Gastgebers Elfenbeinküste.



Auch Anderson Lucoqui von Hertha BSC darf sich noch Hoffnungen machen. Er steht im erweiterten Aufgebot der angolanischen Nationalmannschaft.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.12.2023, 14:15 Uhr