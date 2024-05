A-Junioren-Meisterschaft A-Junioren-Meisterschaft: Hertha BSC und Dortmund trennen sich im Halbfinal-Hinspiel 2:2 Stand: 16.05.2024 20:59 Uhr

Hertha BSC und Borussia Dortmund haben sich im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche U19-Meisterschaft mit 2:2 getrennt. Der BVB ging im Heimspiel früh mit 1:0 in Führung und konnte das Ergebnis in die Halbzeitpause mitnehmen. Die Berliner Gäste drehten im zweiten Durchgang allerdings auf, drehten die Partie zu einem 2:1, ehe die Dortmunder spät zum 2:2-Endstand ausglichen.



Die Hertha-Bubis von Trainer Oliver Reiß kamen etwas schleppend in die Partie, was den frühen Rückstand zur Folge hatte. In der ersten Halbzeit war noch nicht viel davon zu spüren, dass mit Ibrahim Maza, Pascal Klemens, Bence Dardai und Tim Goller gleich vier Berliner Jungprofis auf dem Feld standen. Heimteam Dortmund ging in der 11. Minute durch Cole Campbell in Führung, nachdem Hertha die Chance verpasst hatte, jenen Angriff frühzeitig zu klären.

Starke zweite Halbzeit

Doch im zweiten Durchgang bewiesen die Blau-Weißen Moral und kamen in deutlich besserer Verfassung aus der Kabine. Herthas Junioren spielten nun noch mutiger, aber auch zielstrebiger nach vorne. Das Berliner Pressing griff deutlich besser und setzte den BVB unter Druck. Hertha hatte viel Ballbesitz und drückte auf den Ausgleich, der in der 68. Minute fiel. Lukas Michelbrink flankte auf Mittelstürmer Oliver Rölke, der per präzisem Kopfball ins lange Toreck traf.



Hertha blieb auch im Anschluss tonangebend und wollte sich mit dem 1:1 nicht zufriedengeben. Ein perfekt ausgespielter Angriff, den Karim Bellomo aus kurzer Distanz nur noch veredeln musste, führte zur 2:1-Führung. Diese hatte jedoch nur zwei Minuten Bestand, da die Schwarz-Gelben nach einer Ecke noch das späte 2:2 erzielten.



Am kommenden Pfingstmontag um 11 Uhr treffen Hertha und Dortmund zum Halbfinal-Rückspiel in Berlin aufeinander.

