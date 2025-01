2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Hertha sucht gegen den HSV den Anschluss zur Tabellenspitze Stand: 23.01.2025 15:35 Uhr

Sechs Punkte steht Tabellenführer Hamburger SV in der engen 2. Fußball-Bundesliga vor Hertha BSC. Mit einem Sieg am Samstag wären die Berliner wieder voll im Rennen. Dazu müssten sie nicht nur den Gegner, sondern auch ihre Heimschwäche bezwingen.

Fakten zum Spiel

Der HSV ist erstmals seit September 2023 wieder Tabellenführer der 2. Bundesliga

Hamburg ist Frühstarter: In den ersten 30 Minuten haben die Hanseaten diese Saison 17:0-Tore erzielt - einsame Ligaspitze

Hertha-Trainer Cristian Fiel hat gegen Hamburg noch nie gewonnen - seine Bilanz: null Siege, ein Remis, drei Niederlagen

Gegenüber Merlin Polzin hat in seiner noch jungen Trainerkarriere noch nie gegen Hertha gespielt

Hertha BSC hat seit Oktober kein Heimspiel mehr gewonnen

Die sportliche Situation beim HSV

Der HSV hat einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Durch einen 1:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende sprangen die Hanseaten auf den Spitzenplatz der 2. Bundesliga. In diesem Jahr soll es endlich mit dem Aufstieg in die erste Liga klappen - mal wieder. Die Resultate der jüngsten Spiele machen da Hoffnung. Die letzte Niederlage kassierte der HSV Anfang November in Braunschweig (1:3) - damals noch unter dem heutigen Trainer des 1. FC Union, Steffen Baumgart. Hamburgs mittlerweile gar nicht mehr so neuer Coach, Merlin Polzin, ist noch ungeschlagen und hat in fünf Pflichtspielen elf Punkte geholt.



"Unter Polzin ist auf jeden Fall ein Aufwind zu spüren", sagt HSV-Fan Kilian. Gemeinsam mit seinem Freund Mika spricht er im Fanpodcast "Rautentalk" wöchentlich über die Geschehnisse bei den Hamburgern. "Bei Baumgart hatte man immer das Gefühl, dass wir Angsthasen Fußball spielen - selbst bei Führung oder im eigenen Stadion". Mittlerweile agiere der HSV wieder offensiver und mit mehr Kontrolle über das Spiel.



Das bewegt die Fans

Sportlich ist man mit der aktuellen Entwicklung der letzten Wochen an der Elbe also zufrieden. Unmut gibt es aber über jüngste Geschehnisse abseits des Platzes. Vor dem letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln griff eine Gruppe HSV-Fans willkürlich Köln-Anhänger vor einer Kneipe an - darunter offenbar auch Frauen und ältere Menschen. "Da hat sich die Fanszene bislang noch nicht öffentlich zu geäußert", sagt Mika. "Das geht aber natürlich nicht. Ich denke auch nicht, dass die Leute aus der Szene damit einverstanden sind." Es sei wichtig, dass die Angriffe richtig aufgearbeitet werden würden.

Auf diesen Spieler sollte Hertha achten

"Wenn man einen Spieler hervorheben will, muss das ganz klar unser linker Flügelspieler Jean-Luc Dompé sein", sagt Mika. "Er ist für mich der beste Flügelspieler der zweiten Liga und im eins gegen eins besonders stark. Hinzu kommt, dass er in dieser Saison noch einmal einen Schritt gemacht hat, was die Torgefahr angeht. Seine Flanken in Kombination mit der Strafraumpräsenz von Davie Selke sind schon gut."



Auch Emir Sahiti, der beim HSV auf der rechten Seite stürmt, sehen die beiden Podcaster als wichtigen Mann im Ensemble von Polzin. "Der wird vielleicht vielen Menschen noch nicht viel sagen, weil man ihn beim HSV noch gar nicht so oft gesehen hat. Der hat erst durch Polzin die Chance bekommen", sagt Kilian. "Im eins gegen eins und im Dribbling insgesamt ist er wirklich sehr stark."

Das sagen die Trainer

Cristian Fiel (Hertha BSC): "Der HSV hat eine große Variabilität im Positionsspiel. Wir müssen sehr aktiv gegen den Ball sein. Wenn du ihnen Raum gibst, wird es nicht so einfach. (...)

Das Stadion wird voll sein, und wir beginnen von null in unserem Stadion. Wir wollen es anders machen als in der Hinrunde. (...) Uns allen hat der Sieg in Paderborn gut getan und die Stimmung unter der Woche war super. Ich hab im Training die Dinge bekommen, die ich sehen will."



Merlin Polzin (HSV): "Unser Ziel am Sonnabend und unser eigener Anspruch ist natürlich ein Sieg in Berlin. Dabei spielt es für uns keine Rolle, gegen wen wir spielen. Für den HSV und für unseren Weg ist es wichtig, dass wir unseren Fußball, für den wir stehen wollen, auf den Platz bekommen und das Maximum herausholen. Wir haben extrem Bock auf das Spiel und freuen uns auf zahlreiche HSV-Fans, die für maximale Lautstärke im Gästeblock sorgen."

So könnte Hertha spielen

Herthas Stammtorhüter Tjark Ernst dürfte nach seinem Ausfall in Paderborn zurück in die Startelf rücken. Seine muskulären Probleme hat er auskuriert. Vorstellbar ist auch, dass Marten Winkler für Palko Dardai in die erste Elf rückt, dessen Leistung im ersten Spiel des Jahres etwas abfiel. Ansonsten dürfte Fiel der Mannschaft vertrauen, die in Paderborn den so wichtigen Auftaktsieg holte - vorausgesetzt in die Transferverhandlungen um Jonjoe Kenny kommt bis Samstagabend nicht noch Schwung. Der 27-Jährige liebäugelt mit einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Sheffield United.



Beim zuletzt langzeitverletzten und für Hertha so wichtigen Fabian Reese besteht laut Fiel die Möglichkeit, dass er gegen den HSV wieder in den Kader rutscht.



Die mögliche Startelf: Ernst - Kenny, Leistner, Klemens, Zeefuik - Sessa - Cuisance, Maza - Winkler, Niederlechner, Scherhant

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: Wenn es um den Endstand geht, sind sich die beiden HSV-Fans uneins. Kilian ist etwas zurückhaltender, glaubt aber nicht an einen Sieg von Hertha BSC und tippt deswegen 1:1. Mika ist optimistischer, glaubt daran, dass der HSV sich im Aufstiegsrennen von den Berlinern absetzen kann und tippt daher ein knappes 2:1 für Hamburg.





Der Redaktionstipp: Hertha gegen den HSV: Was nach Bundesliga klingt, könnte ein richtig gutes Zweitliga-Spiel werden. Allerdings haben die Gäste im Moment die Nase vorn, werden in Berlin gewinnen und einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen. Der HSV siegt im Olympiastadion mit 2:0.



Sendung: DER TAG, 23.01.25, 18 Uhr