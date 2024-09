2. Bundesliga 2. Bundesliga: Union-Frauen schlagen Andernach und klettern auf Rang zwei Stand: 22.09.2024 17:10 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben in der 2. Bundesliga den zweiten Sieg in Folge geholt. Die Köpenickerinnen gewannen am Sonntag bei der SG Andernach mit 2:0 (1:0), nachdem sie am vergangenen Wochenende ebenfalls 2:0 gegen Weinberg gewonnen hatten.



Damit bleiben die Aufsteigerinnen aus der Hauptstadt nach dem vierten Spieltag weiter ungeschlagen und klettern auf den zweiten Tabellenplatz.

Union-Frauen siegen erstmals in der 2. Liga mehr

Union spielerisch überlegen

Im rheinland-pfälzischen Andernach waren die Berlinerinnen von Beginn an überlegen und hatten mehr vom Spiel. Trotzdem dauerte es bis kurz vor der Pause, als Pia Metzker den Führungstreffer für die Gäste erzielte. Die 20-Jährige tauchte am Ende eines schön herausgespielten Angriffs völlig frei vor Torhüterin Laura van der Laan auf und ließ dieser mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke keine Chance (45.).



Nach dem Seitenwechsel drängte Union auf die Entscheidung, verpasste es allerdings die Führung auszubauen. In der Schlussphase wurde hingegen Andernach noch einmal stärker und kam zu mehr Offensivaktionen.



Doch die Berlinerinnen nutzten einen Fehler der Gastgeberinnen im Aufbauspiel gnadenlos aus und sorgten in der 82. Minute für die Entscheidung: Nach einem Ballgewinn an der gegnerischen Strafraumkante legte Antonia-Johanna Halverkamps quer auf Korina Lara Janez, die nur noch zum 2:0-Endstand einschieben musste.

Sendung: rbb24 Abendschau, 22.09.2024, 19:30 Uhr