Motorsport Mehr als 150 Autocross-Fahrer treten zur Europameisterschaft in Seelow an Stand: 16.05.2025 14:26 Uhr

Am Wochenende wird es auf den Seelower Höhen laut: Autocross-Fahrer aus 16 europäischen Ländern messen sich auf einer besonders anspruchsvollen Rennstrecke. Gute Chancen auf den Sieg hat ein Deutscher. Von Elke Bader

Für Motorsport-Fans wird es an diesem Wochenende auf den Seelower Höhen spannend: Die europäische Autocross-Szene trifft sich in Seelow (Märkisch-Oderland) und fährt eine bekannte Rennstrecke als Teil der FIA-Autocross-Europameisterschaft. Mehr als 150 Fahrer aus 16 Ländern sind angemeldet, das Teilnehmerfeld sei so stark besetzt wie lange nicht, sagen die Veranstalter. Gefahren wird in allen Klassen von Junior Cross Car bis Super Buggy.



Die Zuschauer sitzen auf den Rasenhängen direkt an der 810 Meter langen Rennstrecke. Deshalb vergleichen Fans die Seelower Strecke gerne mit Monte Carlo in der Formel 1. Organisator Gordon Wühler nennt sie "eine Naturrennstrecke". "Wir sind ja in so einem Talkessel an den Seelower Höhen. Im Gegensatz zu anderen Rennstrecken, die irgendwo auf dem Feld mal entstanden sind, hat das hier mit den Steigungen und den Gefällen die Natur schon vorgegeben", sagte Wühler dem rbb. Wie jede Rennstrecke habe auch die Seelower Strecke technisch anspruchsvolle Kurven.

RE1-Strecke am Wochenende zwischen Erkner und Fürstenwalde erneut gesperrt mehr

Über 50 Jahre Tradition in Seelow

Beim Autocross fahren die Teilnehmer einen abgesperrten Rundkurs in mehreren Runden. Sie fahren modifizierte Autos oder sogenannte Cross-Buggys – leichte und sehr schnelle Rennfahrzeuge mit Überrollkäfig. Autocross ist vor allem in ländlichen Regionen Europas beliebt, etwa in Deutschland, den Niederlanden oder Tschechien. Entstanden ist diese Sportart allerdings in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland wurde Autocross etwas später bekannt, in Seelow hat sie mittlerweile seit über 50 Jahren Tradition.



Viele der insgesamt 154 Teilnehmer kommen nicht allein nach Seelow. Jonas Blumenfeld war schon mehrmals in Seelow und begleitet dieses Jahr seinen Bruder, der auf dem Fahrersitz sitzen wird. "Wir sind eine Familie, die den Sport jetzt schon seit über 30 Jahren macht", sagt er. "Die Strecke ist natürlich wunderschön mit dem bergauf, bergab. Man kann hier als Zuschauer auch durchs Fahrerlager laufen, sich das alles anschauen. Sehr nah."

So viele Christopher Street Days wie noch nie in Brandenburg geplant Den gesamten Sommer über bis in den Herbst hinein wird in Brandenburg in verschiedenen Städten der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Es sind so viele, wie noch nie in Brandenburg. Wo wann gefeiert wird, hat rbb|24 zusammengetragen. Den gesamten Sommer über bis in den Herbst hinein wird in Brandenburg in verschiedenen Städten der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Es sind so viele, wie noch nie in Brandenburg. Wo wann gefeiert wird, hat rbb|24 zusammengetragen. mehr

Deutscher hat bereits zehnmal gewonnen

Der zehnfache Europameister Bernd Stubbe fährt nach zweijähriger Pause um seinen 11. Titel mit. Starke Konkurrenz kommt aus Tschechien und Lettland. Auch die Fahrer Petr Nikodem und der amtierende Europameister Zdenek Anthony haben Hoffnungen auf den Titel. "Ansonsten sind fast alle lebenden Europameister am Start", sagt Organisator Gordon Wühler.



Nach der offiziellen Begrüßung am Freitagabend um 19 Uhr vor dem Seelower Kulturhaus werden am Samstag ab 11 Uhr zunächst Qualifikationsläufe gefahren. Die Finalläufe beginnen am Sonntag um 13 Uhr. Tickets für das Wochenende können online und vor Ort erworben werden.



Sendung: Antenne Brandenburg, 16.05.2025, 15:40 Uhr