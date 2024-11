buten un binnen Werder kassiert Abreibung in Gladbach – Fohlen bestrafen frühe Patzer Stand: 03.11.2024 20:03 Uhr

Werders Auswärtsserie ist nach drei Siegen in Folge gerissen. Bei Borussia Mönchengladbach setzte es für Ole Werner eine verdiente 1:4-Niederlage.

Von Julian Meiser

Ein Auswärtsspiel zum Vergessen: In Mönchengladbach sahen die 7.000 mitgereisten Werder-Fans eine desolate erste Halbzeit ihres Teams. Bereits nach 45 Minuten stand es aus Werder-Sicht 0:3.

Das Bittere: Den Weg für Werders erste Auswärtsniederlage dieser Saison ebneten zwei individuelle Fehler.

Haarsträubende Fehler in der Defensive

In der 11. Minute spielte Senne Lynen ohne Not einen riskanten Querpass in der eigenen Hälfte. Nationalstürmer Tim Kleindienst hatte die Situation antizipiert, fing den Ball ab und legte im Bremer Strafraum auf Mitspieler Alassane Plea ab. Pleas Schuss trudelte – abgefälscht von Leonardo Bittencourt – vorbei an Michael Zetterer ins Tor.

Nicht einmal 60 Sekunden später klingelte es wieder. Nach Franck Honorats Hereingabe und Kleindiensts Dierektabnahme bugsierte letztlich Werders Marco Friedl den Ball über die Linie. Eigentor (12.). Vorausgegangen war ein kapitaler Fehlpass von Keeper Michael Zetterer.

Allein die Gladbacher spielten in Halbzeit eins. Werders Verteidiger wirkten überfordert, standen oftmals zu weit weg von den Gegenspielern, kamen nicht in die Zweikämpfe. Zwei Distanzschüsse wehrte Zetterer ab, einen scharfen Kleindienst-Kopfball konnte Felix Agu glücklich von der Torlinie kratzen.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Fohlen auf 3:0: Kleindienst steckte auf Höhe der Mittellinie zu Honorat durch, der frei auf Zetterer zulaufen konnte. Eiskalt verwandelte Honorat im linken unteren Eck.

Ole Werner greift zur Halbzeit durch

Zur zweiten Halbzeit wechselte Ole Werner dreimal. Julian Malatini, Amos Pieper und Agu gingen runter, dafür kamen Milos Veljkovic, Anthony Jung und Derrick Köhn.

Werder kam gut in den zweiten Durchgang, wirkte wacher als zuvor. Köhn und Marvin Ducksch, der bis dahin blass geblieben war, scheiterten jedoch an Nicolas. Die Gladbacher wurden unterdessen passiver, spekulierten auf Konter – und schlugen erneut zu. Kevin Stöger verwandelte nach Flanke von Kleindienst (66.).

Keke Topps Ehrentreffer in der 75. Minute kam zu spät – und zu allem Überfluss holte sich Mitchell Weiser im Anschluss auch noch eine Gelb-Rote Karte ab. Ein gebrauchter Tag für alle Werderaner.

